Исследователи в шоке: чем образованнее человек, тем больше он тратит на выпивку

Очень важно всегда соблюдать меру в таком деликатном деле как употребление спиртных напитков.

Казалось бы, чем образованнее человек, тем проще ему "пить с умом". Но появившиеся совсем недавно данные свидетельствуют о том, что в действительности люди с высшим образованием тратят на выпивку значительно больше остальных, и дело даже не в суммах.

Независимо от того, какой у вас диплом, мы не советуем не злоупотреблять алкоголем в летний зной, лучше выпить безалкогольный освежающий лимонад с черешней.

На этой неделе компания Visual Capitalist опубликовала результаты анализа трат американцев. Исследование получило название "Как американцы зарабатывают и тратят свои деньги в зависимости от уровня образования".

Исследователи рассмотрели доходы и расходы четырех групп граждан: те, кто не окончили старшую школу; выпускники старшей школы; люди со степенью бакалавра; люди с ученой степенью.

Траты всех групп были разбиты на два десятка различных категорий, но самый большой интерес вызвали результаты относительно расходов на алкоголь. Неожиданно цифры показали, что с ростом уровня образования расходы на алкоголь увеличиваются не только количественно (это имело бы смысл, так как уровень доходов тоже выше и люди могут позволить себе тратить больше), но увеличивается также и доля "алкогольных" трат в продуктовой корзине.

По имеющимся данным, люди, не окончившие старшую школу, тратят в среднем 102 доллара в год на алкоголь или всего 0,4% их общего бюджета.

Для выпускников старшей школы это составляет уже 276 долларов или 0,8% расходов. А для домохозяйств со степенью бакалавра ежегодные расходы на алкоголь подскочили аж до 760 долларов, или до 1,2% от общего годового дохода.

При этом люди со степенью магистра или выше тратят на алкогольные напитки еще больше - 992 доллара в год.

На данный момент исследователи пытаются выяснить причину такой корреляции. Предполагается, что люди с более низким уровнем образования употребляют меньше алкоголя, а дипломированные специалисты, соответственно – пьют больше и чаще. Только вот с чем это связано, пока неизвестно.

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