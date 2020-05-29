Испанские врачи определили самые опасные для печени продукты

Алкоголь, выпечка и кондитерские изделия являются главными продуктами, которые разрушительно влияют на печень.

Последние продукты, по мнению испанских диетологов, способствуют накоплению висцерального жира – самого опасного для здоровья вида жира, который находится в брюшной полости вокруг органов, печени, поджелудочной железы, сердца, кишечника. Для сохранения здоровья печени необходимо следить за питанием и не забывать о физической активности, сообщает La Vanguardia.

Выпечка Getty

Эксперт по питанию Ева Родригес рекомендует людям, заботящимся о нормальном функционировании своей печени отказаться от фастфуда, полуфабрикатов, различных снеков. И существенно ограничить потребление сахара и соли.

Не лишним будет и ограничение в употреблении красного мяса, сливок и сливочного масла, а также других жирных продуктов.

Редис ogorodsadovod.com

А вот на пользу печени пойдут овощи с горьковатым вкусом - редис, хрен, баклажаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, легкий овощной салат из капусты, огурцов, помидоров и сельдерея является одним из главных блюд, которые можно без проблем употреблять даже ночью.