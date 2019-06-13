Индийская кухня: рецепты, особенности и факты, которые вас удивят

Индийская кухня не так проста, как может показаться на первый взгляд, и на самом деле является не совсем такой, какой ее можно увидеть в индийских ресторанах.

Соответствующую статью от Ясасвини Сампаткумар опубликовали на BBC Food.

Отмечается, что в Индии еду часто готовят на посуде из обожженной глины, предпочтительно используют местные продукты и подают на посуде из листьев, металла или дерева.

"Традиционно еда готовилась на дровах. Сервировочная посуда была изготовлена ​​из латуни или серебра. В настоящее время, однако, часто можно увидеть нержавеющую сталь. Газовая плита также удобнее, чем дровяной камин", - рассказывают эксперты.

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Кроме того, на самом деле настоящая индийская кухня не включает в себя такие продукты как капуста (обычная и цветная), помидоры, горох, морковь, перец чили (из Мексики), картофель (из Америки), - эти продукты сейчас широко используются там, но попали в страну совсем недавно.

Соус карри же отели и рестораны в Индии начали популяризовать только в последние 100 лет как "индийский".

"Для тех, кто мало знает об индийской кухне, луково-томатный соус стал классикой", - говорится в статье.

Одним из традиционных видов трапезы является рис с соусом кужамбу и закусками.

Еще рис подают с легким расамом (жидким супом), приготовленным из семян тмина, перца и кориандра, он также может включать в себя острый жареный картофель.

Широко используются незрелые манго, сырые бананы, бобы, сладкий картофель, банановые стебли, корни таро, горькая тыква и вельдский виноград, приправляют блюда перцем, тмином, солью, горчичными зернами, кунжутным маслом, черными бобами, листьями карри.

Сладкие закуски могут готовить из кокосового ореха, семян черного кунжута и крупнозернистой пшеницы, соленые, - из чечевичной пасты и перца.

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