Именно этот шоколадный торт обожает Дональд Трамп: простой рецепт с фото

В СМИ то и дело обсуждают неоднозначные пищевые пристрастия американского лидера. Точно известно, что президент США любит вкусно покушать и часто ест блюда из McDonald's и KFC. Но особое место в его жизни занимают два десерта – это мороженое и шоколадный торт.

Именно этот торт стал причиной настоящего международного дипломатического скандала несколько лет назад, когда Дональд Трамп после обсуждения серьезных политических проблем с лидером Китая Си Цзиньпином в резиденции Мар-а-Лаго так увлекся рассказом о "самом прекрасном куске шоколадного торта, который вы когда-либо видели", что перепутал Сирию с Ираком.

В Мар-а-Лаго, Флорида, этот торт подают по крайней мере с 2015 года. Он известен как "Трехслойный шоколадный торт Трампа".

Для приготовления "Торта Трампа" вам понадобится три коржа классического шоколадного бисквита, шоколадный крем на сметанной основе и глазурь, пишет Insideedition.

Коржи

Возьмите 6 куриных яиц, 1 стакан муки, 1 стакан коричневого сахара, щепотку соли и 2-3 столовых ложки какао. Американские повара для удобства используют вместо какао специальную кондитерскую шоколадную крошку, но это совсем не обязательно, так как результат выходит аналогичным. Также в США при приготовлении бисквитов в тесто добавляют соду, но этого можно не делать, все зависит от вашего вкуса.

Для того, чтобы бисквит вышел воздушным, придется взбивать желтки со всеми ингредиентами отдельно от белков, уже взбитыми замешивать в однородное тесто, которое следует выпекать в духовке при 375 градусах.

Детальный рецепт шоколадного кекса читайте по этой ссылке.

Бисквит

Крем

Для приготовления крема вам понадобится взбить около 700 грамм жирной и не кислой сметаны, 200 грамм сахарной пудры и 2 столовых ложки какао. Если вы не хотите, чтобы крем был слишком насыщенным, можно выбрать менее жирную сметану, но тогда придется добавить загуститель. Рецепт сметанного крема читайте по ссылке.

Крем

Глазурь

В США глазурь для тортов как правило готовят на основе сливок. Следует венчиком смешать 200 грамм черного шоколада и 100-150 мл горячих сливок до получения однородной массы. Добавить кусочек сливочного масла и еще раз разогреть, постоянно помешивая. Рецепт шоколадной глазури читайте по ссылке.

Глазурь

Остывшие коржи (3 штуки) нужно обильно промазать кремом и сверху полить глазурью. Оставить торт в холодном месте на несколько часов.

В Мар-а-Лаго кусок такого шоколадного торта дополняют шариком шоколадного мороженого и ложкой ягодного джема.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!