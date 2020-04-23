Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Идеальный соус к любому мясу

1.4т
Читать материал на украинском

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом соуса в Youtube поделилась фуд-блогер Ольга Матвей.

Идеальный соус к любому мясу

СОУС К ЛЮБОМУ МЯСУ

Ингредиенты

  • соль - по вкусу,

  • перец молотый - по вкусу,

  • масло подсолнечное - 50 мл,

  • лук репчатый - 2 шт,

  • морковь - 1 шт,

  • чеснок сухой - 1 ч.л,

  • томаты в собственном соку - 250 гр,

  • яблочный уксус - 1 ч.л,

  • сахар - 1 ст. л,

  • паприка - 2 ч. л,

  • перец горошком - 0,5 ч.л,

  • горчица - 1 ч. л,

  • перец чили - по вкусу.

Приготовление

Моем и чистим морковь. Натираем ее на терке. Репчатый лук чистим и измельчаем при помощи блендера. При желании можно к луку добавить немного острого перца.

Смешиваем измельченный лук с морковью. Добавляем в эту массу помидоры в собственном соку. Вливаем растительное масло и чайную ложку яблочного уксуса. Добавляем соль, сахар, сухой чеснок и паприку. Теперь добавляем перец горошком и горчицу.

Еще раз все измельчаем при помощи блендера.

Заливаем этим соусом любое, слегка поджаренное мясо. Накрываем сковороду крышкой и тушим блюдо на минимальном огне до полной готовности мяса. Соус подаем с любым гарниром на ваше усмотрение.

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт продукты питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz