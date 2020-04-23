Идеальный соус к любому мясу

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом соуса в Youtube поделилась фуд-блогер Ольга Матвей.
СОУС К ЛЮБОМУ МЯСУ
Ингредиенты
соль - по вкусу,
перец молотый - по вкусу,
масло подсолнечное - 50 мл,
лук репчатый - 2 шт,
морковь - 1 шт,
чеснок сухой - 1 ч.л,
томаты в собственном соку - 250 гр,
яблочный уксус - 1 ч.л,
сахар - 1 ст. л,
паприка - 2 ч. л,
перец горошком - 0,5 ч.л,
горчица - 1 ч. л,
перец чили - по вкусу.
Приготовление
Моем и чистим морковь. Натираем ее на терке. Репчатый лук чистим и измельчаем при помощи блендера. При желании можно к луку добавить немного острого перца.
Смешиваем измельченный лук с морковью. Добавляем в эту массу помидоры в собственном соку. Вливаем растительное масло и чайную ложку яблочного уксуса. Добавляем соль, сахар, сухой чеснок и паприку. Теперь добавляем перец горошком и горчицу.
Еще раз все измельчаем при помощи блендера.
Заливаем этим соусом любое, слегка поджаренное мясо. Накрываем сковороду крышкой и тушим блюдо на минимальном огне до полной готовности мяса. Соус подаем с любым гарниром на ваше усмотрение.
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