Идеальный перерыв между ужином и завтраком: комментируют диетологи

Состояние здоровья каждого человека во многом зависит от того, насколько правильным является его рацион питания и каков перерыв между ужином и завтраком.

Об этом в эксклюзивных комментариях OBOZREVATEL заявили диетологи, которых мы попросили объяснить, каким должен быть перерыв между крайним и первым приемом пищи.

Врач-диетолог Ольга Набока: Между ужином и завтраком должно проходить не менее 12 часов

"Между ужином и завтраком должно проходить не менее 12 часов. Если человек хочет сбросить лишний вес, то допускается интервал в 16 часов, но к этому нужно переходить очень плавно".

Врач-диетолог Сергей Антонюк: Нельзя точно определить промежуток времени между ужином и завтраком

"Промежуток между ужином и завтраком - это очень индивидуальный момент. Кому-то хочется есть сразу после того, как он проснулся, а у кого-то чувство голода появляется к 10 утра. В обоих случаях - это физиологическая норма. Нельзя точно определить промежуток времени между ужином и завтраком. У каждого свой рабочий график, и свой график приема пищи".

Врач-диетолог Алена Юдина: Чем чаще мы будем есть, тем чаще у нас будет происходить выброс инсулина, а чем больше этих выбросов, тем быстрее мы придем к сахарному диабету

"Идеального промежутка между ужином и завтраком не существует. Любой организм индивидуален. Нужно помнить, что чем чаще мы будем есть, тем чаще у нас будет происходить выброс инсулина, а чем больше этих выбросов, тем быстрее мы придем к сахарному диабету. Этих скачков не должно быть, все должно быть плавно. Такие скачки инсулина вызывают простые углеводы в виде соков, лимонадов. Мы поели, а через 30 минут выпили лимонад или сок. Для организма это уже еда, так как там есть сахар, а значит опять идет выброс инсулина и поднимается уровень сахара в крови".

Врач-диетолог Людмила Гончарова: Все зависит от того, во сколько человек просыпается

"Таких временных рамок не существует. Все зависит от того, во сколько человек просыпается. Я, например, просыпаюсь в 5.40. Выпиваю 2 стакана воды и через 30 минут завтракаю. Примерно в 6.15-6.30. Ужинаю не позже 18.30".

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