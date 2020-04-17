Идеальные заправки для салатов
Салатная заправка - это один из самых важных компонентов в блюде. Именно заправка может придать блюду особый вкус и сделать его по-настоящему неповторимым.
Итак, как приготовить правильную заправку, и какие они бывают.
АРАХИСОВАЯ ЗАПРАВКА
Ингредиенты
арахисовая паста - 70 гр,
яблочный сок - 50 мл,
горчица - 20 гр,
растительное масло - 15 мл,
соль - по вкусу,
молотый перец - по вкусу.
Приготовление
Смешиваем арахисовую пасту, яблочный сок, горчицу и подсолнечное масло. Добавляем соль и перец по вкусу.
ГОРЧИЧНО-МЕДОВАЯ ЗАПРАВКА
Ингредиенты
мед - 2 ч. л.
горчица - 3 ч. л,
оливковое масло - 120 мл,
соль - по вкусу,
черный молотый перец - по вкусу,
бальзамический уксус - 100 мл,
сахар - 1 ч. л.,
сок лимона - 2 ч. л.,
зелень - по вкусу,
Приготовление
В миске соединяем мед и горчицу. Тщательно перемешиваем, добавляем растительное масло и сок лимона. Выравниваем вкус сахаром и солью, после чего добавляем молотый перец. Еще раз все перемешиваем и добавляем в заправку нарезанную свежую зелень и пропущенный через пресс чеснок.
СМЕТАННАЯ ЗАПРАВКА С ЧЕСНОКОМ
Ингредиенты
сметана - 120 гр,
соль - по вкусу,
сахар - 1 ч. л,
зеленый лук - по вкусу,
укроп - по вкусу,
черный молотый перец - по вкусу,
чеснок - 2-3 зубчика,
Приготовление
Моем и мелко нарезаем зелень. Чеснок чистим и пропускаем через пресс. Смешиваем зелень с чесноком, добавляем сметану, соль, сахар и перец. Все как следует перемешиваем.
ЙОГУРТОВАЯ ЗАПРАВКА С ОГУРЦОМ
Ингредиенты
свежий огурец - 1-2 шт,
чеснок - 3-4 зубчика,
йогурт - 250 мл.,
сок лимона - 2 ч. л.,
соль - 0,5 ч. л.
черный молотый перец - 0,5 ч. л.
белый молотый перец - 0,5 ч. л.
укроп - по вкусу.
Приготовление
Огурец моем, чистим и измельчаем в блендере или натираем на мелкой терке. Добавляем соль, перец и натуральный йогурт. Добавляем измельченный свежий укроп и сок лимона. Все как следует перемешиваем.
ЦИТРУСОВАЯ ЗАПРАВКА
Ингредиенты
апельсины - 2-3 шт,
винный уксус - 60 мл,
мед - 3 ч., л,
дижонская горчица - 3 ч. л,
оливковое масло - 100 мл.
соль - по вкусу,
сахар - по вкусу,
черный молотый перец - по вкусу.
Приготовление
Апельсины моем, разрезаем пополам и выдавливаем их них сок. Добавляем винный уксус, соль, сахар и мед. Все как следует перемешиваем. Теперь добавляем оливковое масло и снова все перемешиваем. Для этой заправки также можно использовать грейпфрут.
ЗАПРАВКА С ПАПРИКОЙ
Ингредиенты
сладкая паприка 2-3 ч. л.
чеснок - 2 зубчика,
сок лимона - 60 мл,
винный уксус - 60 мл,
сахар - 1 ч.л,
соль - по вкусу,
молотый перец - по вкусу,
сушеные травы - по вкусу,
оливковое масло - 150 мл.
дижонская горчица - 2-3 ч. л.
Приготовление
В миске смешиваем пропущенный через пресс чеснок с винным уксусом и соком лимона. Добавляем соль, сахар и молотый перец. Еще раз все перемешиваем, добавляем оливковое масло и дижонскую горчицу.
ЗАПРАВКА С СОЕВЫМ СОУСОМ И ЛАЙМОМ
Ингредиенты
сок лайма - 4 ст. л,
цедра лайма - 3 ч.л,
бальзамический уксус - 50 мл,
соевый соус - 2-3 ст. л.,
мед - 1 ст. л,
соль - по вкусу,
оливковое масло - 100 мл,
чеснок - 3 зубчика
кумин - 1 ч. л.
молотый перец - 1 ч. л.
Приготовление
В миске соединяем мед, пропущенный через пресс чеснок и бальзамический уксус. Все перемешиваем, добавляем цедру лайма и лаймовый сок. Еще раз все перемешиваем. Добавляем соевый соус, соль, кумин и молотый перец.
КОКОСОВАЯ ЗАПРАВКА
Ингредиенты
кокосовое молоко - 100 мл,
чеснок - 2 зубчика,
свежий укроп - пучок,
сметана - 150 мл.,
соль - по вкусу,
бальзамический уксус - 2 ст. л.
сахар - 0,5 ч. л.
французская горчица - 2 ст. л.
Приготовление
В миске соединяем кокосовое молоко и сметану. Добавляем пропущенный через пресс чеснок и нарезанный свежий укроп. Добавляем соль, перец, сахар и французскую горчицу. Все как следует перемешиваем.
ЗАПРАВКА С АВОКАДО
Ингредиенты
авокадо - 1 шт,
винный уксус - 50 мл,
сок лимона - 3 ст. л.,
оливковое масло - 150 мл.,
соль - по вкусу
молотый перец - по вкусу.
сахар - 0,5 ч. л.
Приготовление
Авокадо моем, чистим и измельчаем при помощи блендера. Добавляем сок лимона, соль, перец, оливковое масло, сахар и уксус. Все взбиваем при помощи миксера.
ИМБИРНО-ЙОГУРТОВАЯ ЗАПРАВКА
Ингредиенты
йогурт - 150 мл,
имбирь - 2 ч. л.
апельсин - 1 шт,
соль - по вкусу,
сахар - 1 ч. л,
цедра апельсина - 2 ч. л.,
зелень - по вкусу
Приготовление
Имбирь моем, чистим и натираем на мелкой терке. Добавляем натуральный йогурт, соль, сахар, цедру одного апельсина. Разрезаем апельсин пополам, выжимаем из него сок и добавляем в заправку. Все как следует перемешиваем и добавляем нарезанную свежую зелень.
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