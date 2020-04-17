Идеальные заправки для салатов

Салатная заправка - это один из самых важных компонентов в блюде. Именно заправка может придать блюду особый вкус и сделать его по-настоящему неповторимым.

Итак, как приготовить правильную заправку, и какие они бывают.

АРАХИСОВАЯ ЗАПРАВКА

Ингредиенты

арахисовая паста - 70 гр,

яблочный сок - 50 мл,

горчица - 20 гр,

растительное масло - 15 мл,

соль - по вкусу,

молотый перец - по вкусу.

Приготовление

Смешиваем арахисовую пасту, яблочный сок, горчицу и подсолнечное масло. Добавляем соль и перец по вкусу.

ГОРЧИЧНО-МЕДОВАЯ ЗАПРАВКА

Ингредиенты

мед - 2 ч. л.

горчица - 3 ч. л,

оливковое масло - 120 мл,

соль - по вкусу,

черный молотый перец - по вкусу,

бальзамический уксус - 100 мл,

сахар - 1 ч. л.,

сок лимона - 2 ч. л.,

зелень - по вкусу,

Приготовление

В миске соединяем мед и горчицу. Тщательно перемешиваем, добавляем растительное масло и сок лимона. Выравниваем вкус сахаром и солью, после чего добавляем молотый перец. Еще раз все перемешиваем и добавляем в заправку нарезанную свежую зелень и пропущенный через пресс чеснок.

СМЕТАННАЯ ЗАПРАВКА С ЧЕСНОКОМ

Ингредиенты

сметана - 120 гр,

соль - по вкусу,

сахар - 1 ч. л,

зеленый лук - по вкусу,

укроп - по вкусу,

черный молотый перец - по вкусу,

чеснок - 2-3 зубчика,

Приготовление

Моем и мелко нарезаем зелень. Чеснок чистим и пропускаем через пресс. Смешиваем зелень с чесноком, добавляем сметану, соль, сахар и перец. Все как следует перемешиваем.

ЙОГУРТОВАЯ ЗАПРАВКА С ОГУРЦОМ

Ингредиенты

свежий огурец - 1-2 шт,

чеснок - 3-4 зубчика,

йогурт - 250 мл.,

сок лимона - 2 ч. л.,

соль - 0,5 ч. л.

черный молотый перец - 0,5 ч. л.

белый молотый перец - 0,5 ч. л.

укроп - по вкусу.

Приготовление

Огурец моем, чистим и измельчаем в блендере или натираем на мелкой терке. Добавляем соль, перец и натуральный йогурт. Добавляем измельченный свежий укроп и сок лимона. Все как следует перемешиваем.

ЦИТРУСОВАЯ ЗАПРАВКА

Ингредиенты

апельсины - 2-3 шт,

винный уксус - 60 мл,

мед - 3 ч., л,

дижонская горчица - 3 ч. л,

оливковое масло - 100 мл.

соль - по вкусу,

сахар - по вкусу,

черный молотый перец - по вкусу.

Приготовление

Апельсины моем, разрезаем пополам и выдавливаем их них сок. Добавляем винный уксус, соль, сахар и мед. Все как следует перемешиваем. Теперь добавляем оливковое масло и снова все перемешиваем. Для этой заправки также можно использовать грейпфрут.

ЗАПРАВКА С ПАПРИКОЙ

Ингредиенты

сладкая паприка 2-3 ч. л.

чеснок - 2 зубчика,

сок лимона - 60 мл,

винный уксус - 60 мл,

сахар - 1 ч.л,

соль - по вкусу,

молотый перец - по вкусу,

сушеные травы - по вкусу,

оливковое масло - 150 мл.

дижонская горчица - 2-3 ч. л.

Приготовление

В миске смешиваем пропущенный через пресс чеснок с винным уксусом и соком лимона. Добавляем соль, сахар и молотый перец. Еще раз все перемешиваем, добавляем оливковое масло и дижонскую горчицу.

ЗАПРАВКА С СОЕВЫМ СОУСОМ И ЛАЙМОМ

Ингредиенты

сок лайма - 4 ст. л,

цедра лайма - 3 ч.л,

бальзамический уксус - 50 мл,

соевый соус - 2-3 ст. л.,

мед - 1 ст. л,

соль - по вкусу,

оливковое масло - 100 мл,

чеснок - 3 зубчика

кумин - 1 ч. л.

молотый перец - 1 ч. л.

Приготовление

В миске соединяем мед, пропущенный через пресс чеснок и бальзамический уксус. Все перемешиваем, добавляем цедру лайма и лаймовый сок. Еще раз все перемешиваем. Добавляем соевый соус, соль, кумин и молотый перец.

КОКОСОВАЯ ЗАПРАВКА

Ингредиенты

кокосовое молоко - 100 мл,

чеснок - 2 зубчика,

свежий укроп - пучок,

сметана - 150 мл.,

соль - по вкусу,

бальзамический уксус - 2 ст. л.

сахар - 0,5 ч. л.

французская горчица - 2 ст. л.

Приготовление

В миске соединяем кокосовое молоко и сметану. Добавляем пропущенный через пресс чеснок и нарезанный свежий укроп. Добавляем соль, перец, сахар и французскую горчицу. Все как следует перемешиваем.

ЗАПРАВКА С АВОКАДО

Ингредиенты

авокадо - 1 шт,

винный уксус - 50 мл,

сок лимона - 3 ст. л.,

оливковое масло - 150 мл.,

соль - по вкусу

молотый перец - по вкусу.

сахар - 0,5 ч. л.

Приготовление

Авокадо моем, чистим и измельчаем при помощи блендера. Добавляем сок лимона, соль, перец, оливковое масло, сахар и уксус. Все взбиваем при помощи миксера.

ИМБИРНО-ЙОГУРТОВАЯ ЗАПРАВКА

Ингредиенты

йогурт - 150 мл,

имбирь - 2 ч. л.

апельсин - 1 шт,

соль - по вкусу,

сахар - 1 ч. л,

цедра апельсина - 2 ч. л.,

зелень - по вкусу

Приготовление

Имбирь моем, чистим и натираем на мелкой терке. Добавляем натуральный йогурт, соль, сахар, цедру одного апельсина. Разрезаем апельсин пополам, выжимаем из него сок и добавляем в заправку. Все как следует перемешиваем и добавляем нарезанную свежую зелень.

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