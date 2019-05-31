Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
Главная Блоги

/Кулинарные новости

Идеальное шоколадное печенье за 15 минут: простой рецепт с фото

468Читать материал на украинском

Есть много способов приготовления шоколадного печенья, однако, добиться идеальной консистенции достаточно сложно.

Очень хороший рецепт предложила Фелисити Клоук, сообщает The Guardian.

Идеальное шоколадное печенье за 15 минут: простой рецепт с фото

Лучше всего использовать темный шоколад вместе с какао-порошком, так вкус получится максимально интенсивным. Однако, в зависимости от вкусовых предпочтений, можно взять как молочный, так и даже белый шоколад.

Фелисити предлагает взять 100 грамм темного шоколада, 150 г сливочного масла комнатной температуры, 130 г сахарной пудры, 70 г золотого сиропа, 215 г муки, 45 г какао, половину чайной ложки соли.

Непосредственно процесс приготовления продуктов занимает около 15 минут, в то время как еще от 15 минут до часа нужно на охлаждение и выпекание.

Для начала нужно порубить шоколад на мелкие кусочки, после чего в отдельной посуде взбить миксером масло, сахар и сироп до образования пышной массы.

Идеальное шоколадное печенье за 15 минут: простой рецепт с фото

Также читайте на OBOZREVATEL.Smak, как приготовить брауни.

Идеальное шоколадное печенье за 15 минут: простой рецепт с фото

Просеять через сито муку, какао и соль, смешать все ингредиенты, продолжая взбивать их миксером на низкой скорости.

Идеальное шоколадное печенье за 15 минут: простой рецепт с фото

Получившуюся массу лучше всего собрать в пакет, сформировать батон диаметром около 5 сантиметров, который поместить в холодильник минимум на полчаса (максимум, - 10 дней).

Можно тонко раскатать тесто сразу, но после охлаждения оно дает более насыщенный вкус.

Идеальное шоколадное печенье за 15 минут: простой рецепт с фото

Охлажденное тесто нужно порезать тонкими кусочками, разместить на противни, после чего выпекать от 15 до 25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak предлагал отличные рецепты очень вкусных и простых в приготовлении пудингов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы