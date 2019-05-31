Идеальное шоколадное печенье за 15 минут: простой рецепт с фото

Есть много способов приготовления шоколадного печенья, однако, добиться идеальной консистенции достаточно сложно.

Очень хороший рецепт предложила Фелисити Клоук, сообщает The Guardian.

Лучше всего использовать темный шоколад вместе с какао-порошком, так вкус получится максимально интенсивным. Однако, в зависимости от вкусовых предпочтений, можно взять как молочный, так и даже белый шоколад.

Фелисити предлагает взять 100 грамм темного шоколада, 150 г сливочного масла комнатной температуры, 130 г сахарной пудры, 70 г золотого сиропа, 215 г муки, 45 г какао, половину чайной ложки соли.

Непосредственно процесс приготовления продуктов занимает около 15 минут, в то время как еще от 15 минут до часа нужно на охлаждение и выпекание.

Для начала нужно порубить шоколад на мелкие кусочки, после чего в отдельной посуде взбить миксером масло, сахар и сироп до образования пышной массы.

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Просеять через сито муку, какао и соль, смешать все ингредиенты, продолжая взбивать их миксером на низкой скорости.

Получившуюся массу лучше всего собрать в пакет, сформировать батон диаметром около 5 сантиметров, который поместить в холодильник минимум на полчаса (максимум, - 10 дней).

Можно тонко раскатать тесто сразу, но после охлаждения оно дает более насыщенный вкус.

Охлажденное тесто нужно порезать тонкими кусочками, разместить на противни, после чего выпекать от 15 до 25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

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