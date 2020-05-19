Хрустящие вафли из трех видов муки: рецепт от известного фуд-блогера

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.

ВАФЛИ К ЗАВТРАКУ

Ингредиенты

творог - 250 гр,

яйца - 2 яйца,

сахар - 1/2 ст,

кокосовая стружка - 1/2 ст,

цедра одного апельсина,

сок одного апельсина,

рисовая мука - 1/2 ст,

кукурузная мука - 1/2 ст,

цельнозерновая мука - 1/2 ст

разрыхлитель - 1 ч. л.

Приготовление

В миску кладем 2 яйца и 250 гр. творога. Добавляем цедру одного апельсина и сок одного апельсина. Добавляем кокосовую стружку и сахар. Вливаем молоко и миксером взбиваем массу до однородного состояния. Добавляем в тесто кукурузную, рисовую и цельнозерновую муку. Добавляем разрыхлитель и перемешиваем массу. Тесто готово.

Выпекаем вафли, смазав пластины вафельницы кокосовым маслом. Вафли пекутся быстро. Из этого количества теста у вас получится 12-14 шт.

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