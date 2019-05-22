Хот-дог за 15 минут: очень вкусный рецепт

Хот-дог представляет собой мучную пшеничную булку, внутри которой обычно находится колбаса или сосиска, сверху покрытая кетчупом, майонезом, горчицей, различными соусами и даже овощами. Можно назвать массу вариаций его приготовления, однако особое внимание следует уделить французскому хот-догу.

Исторической родиной хот-дога считается Германия, именно в этой стране один франкфуртский мясник придумал изготавливать так называемые "колбаски-таксы". Позже немецкий эмигрант привез колбаску в США, и уже с 1871 года в Америке стали продавать колбаску в оболочке кусочков хлеба, которая вскоре стала необычайно популярной.

Появление названия "хот-дог" зачастую связывают с работой иллюстратора Даргана – в 1901 году он случайно заметил, как один из продавцов колбасок вместо хлебных ломтиков стал использовать булку. Разрезая ее, он укладывал туда сосиску. Дарган, понятия не имея о правильности написания названия сэндвича, решил просто назвать булку "хот-догом".

Читайте подробнее быстрый пошаговый рецепт приготовления французского хот-дога по этой ссылке.

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