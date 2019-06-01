Хит лета: 3 простых рецепта необычных блюд для вегетарианцев

Следование вегетарианству влечет за собой неоспоримые преимущества для организма, однако, для позитивного эффекта и поддержания здоровья нужно питаться разнообразно.

Несколько интересных и простых в приготовлении рецептов предоставила Сабрина Гэйур для The Guardian.

Она предлагает приготовить оладьи, использовав 300 г картофеля, 150 г шпината, 100 г муки, 3 больших яйца, 3 чайных ложки куркумы, по чайной ложке перца чили и разрыхлителя, растительное масло для жарки, специи по вкусу.

Картофель, порубленный шпинат, яйца, муку, разрыхлитель и специи нужно хорошо перемешать в большой миске, оставить на 15 минут, после чего на большой сковороде хорошо разогреть масло, щедро налив его примерно на 5 сантиметров вглубь.

Когда оно будет максимально горячим, нужно с помощью двух ложек сформировать из теста оладушек, после чего обжарить примерно по минуте с каждой стороны, после чего поместить на тарелку, покрытую бумагой, чтобы лишнее масло могло впитаться.

Подавать блюдо лучше горячим.

Можно также приготовить брускетту, для нее нужно 200 г феты, 100 г греческого йогурта, 6 кусочков хлеба, 5-6 небольших огурцов, 50 г семян граната, оливковое масло, орегано, перец чили, соль, сумах.

Сыр и йогурт надо размять в миске, после чего приправить, параллельно поджарить хлеб на сковороде или в тостере, нанести на него смесь, сверху разложить кусочки огурца, посыпать специями и гранатом, сбрызнуть оливковым маслом.

Интересным блюдом также являются жареные помидоры, - для них нужно непосредственно 4 больших помидора, 250 мл обезжиренных сливок, 200 г поленты (аналог мамалыги из кукурузной муки), 3 столовых ложки орегано, по 2 чайных ложки чеснока и сумаха, ложку кайенского перца, соль, перец и растительное масло.

Сковороду надо наполнить маслом на глубину в 2,5 сантиметра, довести до высокой температуры.

Тем временем выложить поленту на тарелку, смешать все специи, нарезать помидоры ломтиками по 1,5 сантиметра, каждый кусочек опустить в кашу, после чего окунуть в специи, щедро обмазать все края, после чего аккуратно обжарить в масле, нужно примерно по минуте на каждую сторону.

После приготовления помидоры нужно разместить на бумаге, чтобы впиталось лишнее масло, посыпать орегано и солью, подавать горячими.

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