Гвоздика: раскрыты важные преимущества, о которых следует знать
Гвоздика – это пряность, которая представляет собой высушенные бутоны цветов гвоздичного дерева. Она снижает уровень сахара в крови и помогает в лечении сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
На протяжении многих лет гвоздика активно используется на кухне для ароматизации различных блюд и напитков.
OBOZREVATEL совместно с cocinafacil.com.mx предлагает более подробно ознакомиться с ее важными преимуществами и способом использования.
Преимущества гвоздики
Благодаря своим противовоспалительным свойствам она борется с расстройством пищеварения и устраняет диарею.
Предотвращает свертывание крови и стимулирует хорошее кровообращение.
Эвгенол (главный компонент эфирного масла) поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
Борется с тошнотой и головокружением.
Действует как естественное обезболивающее, уменьшает зубную боль.
Ее флавоноиды способны снизить уровень сахара в крови.
Эффективна для лечения респираторных заболеваний, действует как отхаркивающее средство, которое удаляет мокроту.
Уменьшает раздражение горла.
Если используется как эфирное масло, помогает расслабиться.
Как использовать
Чаще всего гвоздика используется в качестве ароматической пряности для рецептов, но также с нее можно приготовить чай.
Для этого необходимо:
Вскипятить стакан воды, добавить 3 бутона гвоздики
Дать настояться в течение 10 минут
Подавать с лимоном и чайной ложкой меда
Как сообщал OBOZREVATEL, по утверждению ученых, миндальный орех признан самым полезным для человеческого организма.