Густой горячий шоколад от известного шеф-повара

Елена Коваленко FoodOboz 07:00, 20.05.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны на карантине.

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился итальянский шеф-повар Марко Черветти.

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

Ингредиенты

  • сливки 30% - 250 г,

  • сахар - 35 г,

  • какао-порошок - 200 г,

  • молоко - 700 г.

Приготовление

В миску наливаем сливки, добавляем сахар и взбиваем до устойчивых пиков. Теперь в сотейник насыпаем какао. Добавляем несколько ложек сахара и вливаем молоко. Все перемешиваем и ставим на плиту.

При постоянном помешивании варим массу на минимальном огне в течение нескольких минут. За это время горячий шоколад должен стать гуще и немного потемнеть.

Выкладываем горячий шоколад в высокий стакан, украшаем взбитыми сливками и подаем к столу.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

Швеция оказалась в лидерах по смертности в Европе: страна не вводила карантин

Под Москвой разбился военный вертолет: экипаж погиб

Усик в кофте с флагом Украины станцевал с Поляковой

Рік президента Зеленського: "какая разніца", що людям нема чого їсти

"Слуга народа" Богуцкая насмешила сеть необычной маской в Раде