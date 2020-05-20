Густой горячий шоколад от известного шеф-повара

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны на карантине.

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился итальянский шеф-повар Марко Черветти.

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

Ингредиенты

сливки 30% - 250 г,

сахар - 35 г,

какао-порошок - 200 г,

молоко - 700 г.

Приготовление

В миску наливаем сливки, добавляем сахар и взбиваем до устойчивых пиков. Теперь в сотейник насыпаем какао. Добавляем несколько ложек сахара и вливаем молоко. Все перемешиваем и ставим на плиту.

При постоянном помешивании варим массу на минимальном огне в течение нескольких минут. За это время горячий шоколад должен стать гуще и немного потемнеть.

Выкладываем горячий шоколад в высокий стакан, украшаем взбитыми сливками и подаем к столу.

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