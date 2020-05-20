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Густой горячий шоколад от известного шеф-повара

1.2т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны на карантине.

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился итальянский шеф-повар Марко Черветти.

Густой горячий шоколад от известного шеф-повара

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

Ингредиенты

  • сливки 30% - 250 г,

  • сахар - 35 г,

  • какао-порошок - 200 г,

  • молоко - 700 г.

Приготовление

В миску наливаем сливки, добавляем сахар и взбиваем до устойчивых пиков. Теперь в сотейник насыпаем какао. Добавляем несколько ложек сахара и вливаем молоко. Все перемешиваем и ставим на плиту.

При постоянном помешивании варим массу на минимальном огне в течение нескольких минут. За это время горячий шоколад должен стать гуще и немного потемнеть.

Выкладываем горячий шоколад в высокий стакан, украшаем взбитыми сливками и подаем к столу.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание продукты
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