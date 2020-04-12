OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные постные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

По традиции рецепт комментирует диетолог.

ГУЛЯШ ИЗ МИДИЙ И ШАМПИНЬОНОВ

Ингредиенты:

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

томатная паста - 2 ст. л.

мидии - 200 гр.

шампиньоны - 150 гр.

соевый соус - 2 ст. л.

специи - по вкусу,

соль - по вкусу,

мука - 2 ч. л.

растительное масло - 50 мл.

чеснок - 3-4 зубчика

зелень - по вкусу

Приготовление:

Морковь чистим, моем и нарезаем тонкой соломкой. Также можно натереть морковь на терке для овощей по-корейски.

Репчатый лук чистим, моем и нарезаем мелким кубиком. Моем и нарезаем шампиньоны.

Ставим на плиту сковородку, добавляем немного растительного масла и обжариваем все подготовленные ингредиенты около 10 минут. Овощи обжариваем под закрытой крышкой.

В пиалу или чашку кладем томатную пасту. Добавляем 2 чайные ложки муки и около 100 мл. волы. Все тщательно перемешиваем.

Выливаем этот соус в сковородку к овощам и уменьшаем огонь до минимума. Тушим овощи с грибами под крышкой около 4-5 минут.

Отправляем в сковороду мидии. Сразу же добавляем соевый соус и специи по вкусу. Все перемешиваем, дегустируем и в случае необходимости добавляем соль. Тушим гуляш еще около 10 минут.

На этом этапе добавляем пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную свежую зелень. Выключаем плиту и оставляем наше блюдо под крышкой на 20 минут, чтобы оно настоялось. Подаем гуляш с рисом или пастой. Приятного аппетита.

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Ольга Набока:

"В целом блюдо хорошее. Но я бы рекомендовала разделять мидии и грибы, так как эти два продукта мешают усвоению друг друга, особенно тем, у кого проблемы с поджелудочной железой (панкреатит).

Мидии – источник белка, шампиньоны - клетчатка, которая плохо усваивается и при выведении из организма с собой "прихватывает" часть аминокислот из мидий. Растительное масло используем оливковое, а не подсолнечное".

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