OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные постные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
По традиции рецепт комментирует диетолог.
ГУЛЯШ ИЗ МИДИЙ И ШАМПИНЬОНОВ
Ингредиенты:
морковь - 1 шт.
лук - 1 шт.
томатная паста - 2 ст. л.
мидии - 200 гр.
шампиньоны - 150 гр.
соевый соус - 2 ст. л.
специи - по вкусу,
соль - по вкусу,
мука - 2 ч. л.
растительное масло - 50 мл.
чеснок - 3-4 зубчика
зелень - по вкусу
Приготовление:
Морковь чистим, моем и нарезаем тонкой соломкой. Также можно натереть морковь на терке для овощей по-корейски.
Репчатый лук чистим, моем и нарезаем мелким кубиком. Моем и нарезаем шампиньоны.
Ставим на плиту сковородку, добавляем немного растительного масла и обжариваем все подготовленные ингредиенты около 10 минут. Овощи обжариваем под закрытой крышкой.
В пиалу или чашку кладем томатную пасту. Добавляем 2 чайные ложки муки и около 100 мл. волы. Все тщательно перемешиваем.
Выливаем этот соус в сковородку к овощам и уменьшаем огонь до минимума. Тушим овощи с грибами под крышкой около 4-5 минут.
Отправляем в сковороду мидии. Сразу же добавляем соевый соус и специи по вкусу. Все перемешиваем, дегустируем и в случае необходимости добавляем соль. Тушим гуляш еще около 10 минут.
На этом этапе добавляем пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную свежую зелень. Выключаем плиту и оставляем наше блюдо под крышкой на 20 минут, чтобы оно настоялось. Подаем гуляш с рисом или пастой. Приятного аппетита.
Комментарий диетолога
Врач-диетолог Ольга Набока:
"В целом блюдо хорошее. Но я бы рекомендовала разделять мидии и грибы, так как эти два продукта мешают усвоению друг друга, особенно тем, у кого проблемы с поджелудочной железой (панкреатит).
Мидии – источник белка, шампиньоны - клетчатка, которая плохо усваивается и при выведении из организма с собой "прихватывает" часть аминокислот из мидий. Растительное масло используем оливковое, а не подсолнечное".
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