Грибной суп со сливками: фирменный рецепт от диетолога

Елена Коваленко FoodOboz 12:00, 21.05.2020 Обновлено: 12:14, 21.05.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facebook поделилась диетолог Юлия Порадун.

ГРИБНОЙ СУП

Ингредиенты

  • шампиньоны - 500 гр,

  • лук репчатый - 1 шт,

  • чеснок - 2 зубчика,

  • сливки 10% - 40 гр,

  • соль и перец черный молотый - по вкусу.

Приготовление

Почистите и порежьте грибы, репчатый лук и чеснок. Поджариваем лук на растительном масле. Как только лук станет мягким, отправляем на сковороду пропущенный через пресс чеснок и нарезанные грибы. Все перемешиваем. Наливаем воду и варим суп около 20 минут на среднем огне.

Через 20 минут при помощи блендера измельчаем суп до консистенции пюре. Добавляем соль и перец по вкусу. Перед подачей добавляем в тарелку сливки и свежую зелень.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

Для спасения бабушки и дедушки дали список на 30 тысяч: внучка раскрыла правду о лечении COVID-19 на Харьковщине

"Это не сцена "Квартала": украинцев разделила пресс-конференция Зеленского

На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1", еще трое ранены: детали

"Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины": Порошенко прокомментировал "пленки Деркача"

Германия отказала "Северному потоку-2": к чему приведет очередной удар ЕС по России и как коснется Украины