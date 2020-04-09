Грецкие орехи: как их употреблять, чтобы получить больше пользы

Грецкие орехи питают и дают энергию. Они содержат хорошие жиры, белки и волокна, витамины и антиоксиданты, поэтому их обязательно нужно вводить в свой рацион.

Грецкий орех способствует благополучию сердца и артерий благодаря наличию:

⁃ витамина Е, мощного антиоксиданта, который защищает организм от свободных радикалов;

⁃ омега-3 и полифенолов, улучшающих кровообращение;

⁃ аргинина, который сохраняет кровеносные сосуды эластичными.

Кроме того, витамин Е, содержащийся в грецких орехах, помогает повысить уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), в то время как олеиновая кислота снижает уровень триглицеридов и "плохого" холестерина (ЛПНП).

Употребление грецких орехов регулярно усиливает микробиоту, способствует пищеварению, предотвращает отеки и способствует снижению веса, напоминает итальянское издание riza.it.

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Чтобы усвоить все полезные вещества, дайте им впитаться

Замачивание грецких орехов в течение 12 часов в большом количестве воды и 2 столовых ложек соли позволяет их "активировать", удаляя фитиновую кислоту, которая не вредна, но может препятствовать усвоению кальция, железа и цинка. При этом воду можно менять каждые 3-6 часов. Затем вы должны промыть орехи под струей воды и есть их мокрыми или высушенными с помощью сушилки.

Горсть грецких орехов отгоняет голод и усталость

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Форма плода, сходная с формой мозга, позволяет понять, насколько хорошо грецкий орех может влиять на орган, который так похож на него. Фактически, 4-5 орехов стимулируют бодрствование мозга в случае умственной усталости и острого стресса. Такое же количество, благодаря дозе белков, которые они содержат, является идеальной закуской, чтобы пополнить энергию и чувствовать сытость между приемами пищи.

Выигрышные комбинации вместе с бобовыми и овсяными хлопьями

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Для лучшего завтрака замочите на ночь 1 чашку очищенных грецких орехов, затем промойте и смешайте с 3 чашками воды. Процедите и перелейте в стеклянную бутылку: в течение 4-5 дней у вас будет здоровое ореховое молоко. Его лучше пить, обогащенным 2 столовыми ложками цельнозерновых овсяных хлопьев, в сопровождении йогурта и сезонных фруктов.

Другой идеальный вариант состоит из бобовых и орехов, потому что они сохраняют здоровье сердца и обладают антихолестериновым действием. Вы можете насладиться супом из нута, лука и лавровых листьев, обогащенным активированными и раскрошенными грецкими орехами. Вместе они также превосходны в салатах.

ВНИМАНИЕ! Грецкие орехи богаты никелем, поэтому они не подходят людям, у которых аллергия на это вещество или на сухофрукты в целом. Также их следует избегать в случае наличия камней в почках.

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