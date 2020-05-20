Греческий салат с сюрпризом от шеф-повара: уникальный рецепт

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Youtube поделился шеф-повар из Италии Марко Черветти.
ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ
Ингредиенты
помидоры - 150 г,
огурцы - 100 г,
болгарский перец - 60 г,
лук - 10 г,
лимон - 3 г,
оливки - 60 г,
соль, перец - по вкусу,
фета - 100 г,
орегано - 1 г,
маринованный острый перец - 1 шт ( 15 г),
оливковое масло - 15 г.
Приготовление
Огурец моем и чистим от кожуры. Нарезаем огурец и отправляем в миску. Помидор моем, убираем сердцевину. Нарезаем помидор и отправляем в миску к огурцу. Болгарский перец моем, вырезаем сердцевину. На несколько секунд опускаем перец в кипящую воду, после чего легко убираем кожуру. Нарезаем перец кубиком и отправляем к помидору и огурцу.
Репчатый лук нарезаем очень тонкими кольцами и промываем в воде, чтобы убрать горечь. Поливаем нарезанные овощи лимонным соком. Добавляем в салат оливки. Добавляем соль, перец и орегано. Все перемешиваем и выкладываем салат на блюдо. Сверху на салат выкладываем нарезанный репчатый лук и фету. Поверх феты выкладываем маринованный острый перец.
Обильно поливаем салат оливковым маслом. Посыпаем салат черным молотым перцем и подаем к столу.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.
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