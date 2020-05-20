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Греческий салат с сюрпризом от шеф-повара: уникальный рецепт

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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Youtube поделился шеф-повар из Италии Марко Черветти.

Греческий салат с сюрпризом от шеф-повара: уникальный рецепт

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ

Ингредиенты

  • помидоры - 150 г,

  • огурцы - 100 г,

  • болгарский перец - 60 г,

  • лук - 10 г,

  • лимон - 3 г,

  • оливки - 60 г,

  • соль, перец - по вкусу,

  • фета - 100 г,

  • орегано - 1 г,

  • маринованный острый перец - 1 шт ( 15 г),

  • оливковое масло - 15 г.

Приготовление

Огурец моем и чистим от кожуры. Нарезаем огурец и отправляем в миску. Помидор моем, убираем сердцевину. Нарезаем помидор и отправляем в миску к огурцу. Болгарский перец моем, вырезаем сердцевину. На несколько секунд опускаем перец в кипящую воду, после чего легко убираем кожуру. Нарезаем перец кубиком и отправляем к помидору и огурцу.

Репчатый лук нарезаем очень тонкими кольцами и промываем в воде, чтобы убрать горечь. Поливаем нарезанные овощи лимонным соком. Добавляем в салат оливки. Добавляем соль, перец и орегано. Все перемешиваем и выкладываем салат на блюдо. Сверху на салат выкладываем нарезанный репчатый лук и фету. Поверх феты выкладываем маринованный острый перец.

Обильно поливаем салат оливковым маслом. Посыпаем салат черным молотым перцем и подаем к столу.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание салат
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