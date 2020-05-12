Готовим вкусно: секреты правильного приготовления известных блюд

OBOZREVATEL продолжает публиковать серию кулинарных лайфхаков, которые помогут облегчить жизнь многим хозяйкам.

Итак, секреты правильного приготовления известных блюд.

Яркая морковь

Если вы варите морковь для салата и хотите, чтобы она сохранила свой цвет, обязательно почистите овощ перед варкой. Парадокс моркови в том, что именно в почищенном виде она сохраняет цвет, в то время как в неочищенном виде она становится более бледной.

Жесткое мясо

Если у вас слишком жесткое мясо, вы можете сделать его мягким и нежным. Для этого смажьте кусок мяса растительным или оливковым маслом, натрите специями и заверните в несколько слоев пищевой пленки. Кладем мясо в теплую воду, нагретую до 70 градусов. Оставляем мясо в воде до 2 часов. Время от времени проверяйте температуру воды, она не должна подниматься выше 70 градусов. Через 2 часа снимите с мяса пленку и готовьте ваше любимое блюдо. Мясо будет мягким.

Полезный майонез

Если вы противник майонезов из-за их калорийности - внесите коррективы в рецептуру. Замените яйца молоком, причем таким образом, чтобы молока было ровно в два раза меньше, чем растительного масла. Вы получите вкусный легкий майонез, который не навредит вашей фигуре.

Рассыпчатый рис

Чтобы рис был рассыпчатым, его нужно хорошо промыть в нескольких водах, после чего обсушить и обжарить в смеси растительного и сливочного масла. Рис жарим до полупрозрачного состояния. Как только рис станет прозрачным, добавляем воду таким образом, чтобы она покрывала рис на 3-4 сантиметра. Рис варим на среднем огне около 20 минут.

Сочная курица

Если вы хотите запечь курицу в духовке, но опасаетесь, что куриная грудка, как всегда, будет суховатой, запекайте птицу, положив ее на противень спинкой вверх. Запекая курицу в таком положении, вы гарантированно получите сочную грудку. За 20-30 минут до готовности, переверните курицу грудкой вверх, чтобы она слегка подрумянилась.

Выпечка

Если вы работаете с тестом, запомните одно простой правило: в песочное тесто добавляем только охлажденное сливочное масло. Лучше, если масло будет из морозилки. Если же вы готовите сдобное тесто, масло должно быть мягким или вообще растопленным до жидкого состояния.

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