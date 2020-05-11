Готовим вкусно: фруктовый салат с креветками

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт фруктового салата с креветками.

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ

Ингредиенты

свежие огурцы - 1 шт,

апельсин - 2 шт,

лук репчатый - 1 шт,

бальзамический уксус - 2-3 ст.л,

оливковое масло - 3-4 ст.л,

креветки - 500 гр,

цедра апельсина - 1 ч.л,

чеснок - 1 зубчик.

Приготовление

Огурец нарезаем тонкой соломкой. Репчатый лук нарезаем полукольцами. В отдельную глубокую тарелку вливаем оливковое масло и бальзамический уксус. Добавляем цедру апельсина, соль и перец, а также пропущенный через пресс чеснок. Все тщательно перемешиваем.

В подсоленной воде отвариваем креветки и ждем, когда они остынут. Приготовленным соусом заливаем почищенные креветки. Начинаем формировать салат. На блюдо выкладываем предварительно помытые и обсушенные листья салата. Добавляем дольки почищенного апельсина. Далее добавляем соломку огурцов и кольца лука. Сверху выкладываем креветки и поливаем салат оливковым маслом.

Врач-диетолог Ольга Набока

"В рецепте есть недопустимое сочетание - белок (креветки) + фрукты (апельсин). Такое сочетание приводит к брожению и метеоризму. Скорость усвоения данных продуктов разная".

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