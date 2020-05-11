Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Готовим вкусно: фруктовый салат с креветками

673
Читать материал на украинском

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт фруктового салата с креветками.

Готовим вкусно: фруктовый салат с креветками

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ

Ингредиенты

  • свежие огурцы - 1 шт,

  • апельсин - 2 шт,

  • лук репчатый - 1 шт,

  • бальзамический уксус - 2-3 ст.л,

  • оливковое масло - 3-4 ст.л,

  • креветки - 500 гр,

  • цедра апельсина - 1 ч.л,

  • чеснок - 1 зубчик.

Приготовление

Огурец нарезаем тонкой соломкой. Репчатый лук нарезаем полукольцами. В отдельную глубокую тарелку вливаем оливковое масло и бальзамический уксус. Добавляем цедру апельсина, соль и перец, а также пропущенный через пресс чеснок. Все тщательно перемешиваем.

В подсоленной воде отвариваем креветки и ждем, когда они остынут. Приготовленным соусом заливаем почищенные креветки. Начинаем формировать салат. На блюдо выкладываем предварительно помытые и обсушенные листья салата. Добавляем дольки почищенного апельсина. Далее добавляем соломку огурцов и кольца лука. Сверху выкладываем креветки и поливаем салат оливковым маслом.

Готовим вкусно: фруктовый салат с креветками

Врач-диетолог Ольга Набока

"В рецепте есть недопустимое сочетание - белок (креветки) + фрукты (апельсин). Такое сочетание приводит к брожению и метеоризму. Скорость усвоения данных продуктов разная".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz