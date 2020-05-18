Готовим цветную капусту правильно: важные советы и необычное применение

Цветная капуста полна питательных веществ и антиоксидантов. Сокращение традиционных рафинированных углеводов (хлеб, рис, паста) и замена их цветной капустой может придать блюдам особый вкус.

Кроме того, это позволит уменьшить количество калорий, что особенно хорошо для диабетиков или тех, кто следит за своей фигурой.

При этом важно знать, что большинство методов приготовления (например, в духовке, мультиварке, пароварке или на сковородке) сохраняют все полезные свойства цветной капусты. Однако к ним не относится варка продуктов, поскольку во время этого процесса капуста теряет часть полезных веществ (они переходят в воду).

OBOZREVATEL вместе с goodhousekeeping.com предлагает ознакомиться с рекомендациями по использованию цветной капусты в некоторых известных блюдах.

Пицца

Используйте цветную капусту, чтобы сделать "тесто" для пиццы. Это позволит увеличить количество клетчатки и снизить уровень соли. С другой стороны, в основу может добавляться сыр, чтобы помочь капусте соединиться, а это увеличит количество насыщенных жиров.

Пюре

Приготовьте цветную капусту и смешайте в кухонном комбайне с греческим йогуртом или нежирным сливочным сыром. Добавьте немного чеснока и лука, а также приправьте солью и перцем. В результате вы получите вкусное низкоуглеводное блюдо.

Рис

Замените традиционный белый рис на "рис" из цветной капусты, чтобы получить больше клетчатки, но меньше углеводов и калорий. Если вы не хотите полностью отказываться от белого риса, попробуйте смешать их в равных пропорциях (1:1). Это позволит есть больше овощей, сохраняя вкус, который понравится всей семье. Для приготовления "риса" из цветной капусты вам понадобится кухонный комбайн.

Смузи

Некоторые овощи, такие как шпинат или кудрявая капуста, из-за своего зеленого цвета могут не очень нравиться детям. Делайте с них разнообразные смузи, добавляя несколько соцветий цветной капусты. Учитывая ее мягкий вкус и светлый цвет, она станет отличным и почти незаметным дополнением к любому напитку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что одна маленькая головка цветной капусты содержит целых 128 мг витамина С

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