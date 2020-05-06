Готовим правильно: раскрыт секрет рассыпчатой каши
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Сегодня мы хотим вам напомнить о тонкостях приготовления круп. Чтобы крупа получилась рассыпчатой, нужно обратить внимание на следующие моменты: соотношение крупы и воды и время варки.
Итак, как нужно правильно варить крупу
Гречка
На один стакан крупы - 2 стакана воды. Варим гречку 15-20 минут под крышкой на среднем огне. В 100 граммах готовой каши без масла содержится 132 ккал.
Зеленая гречка
На один стакан крупы - 2,5 стакана воды. Варим зеленую гречку 30 минут на среднем огне под закрытой крышкой. В 100 граммах готовой крупы содержится 85 ккал.
Рис
На один стакан крупы - 1,5 стакана воды. Рис варим 15-20 минут. В 100 граммах крупы содержится 82 ккал.
Пшено
На один стакан крупы нужно взять 3 стакана воды. Пшено варим 45 минут. В 100 граммах крупы содержится 103 ккал.
Ячка
На один стакан крупы - 3 стакана воды. Ячку варим 45 минут. В 100 граммах крупы содержится 76 ккал.
Пшеничная крупа
На один стакан крупы - 3 стакана воды. Крупу варим 45 минут. В 100 граммах крупы содержится 153 ккал.
Перловка
На один стакан крупы - 2 стакана воды. Замачиваем крупу на один час. Перловку варим 40 минут. В 100 граммах крупы содержится 88 ккал.
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