Как правильно готовить овощи, чтобы сохранить витамины: названы главные секреты

OBOZREVATEL продолжает публиковать подборку кулинарных лайфхаков, которые могут облегчить жизнь многим хозяйкам.

Сегодня мы напомним вам, как правильно готовить овощи, чтобы сохранить в них все витамины.

Капуста

Белокочанная капуста при варке не изменит цвет и останется белой, если добавить в воду несколько капель лимонного сока.

Фасоль и горох

Чтобы горох или фасоль сварились быстрее, их нужно заранее замочить в холодной воде на ночь или хотя бы на несколько часов. Не стоит оставлять фасоль или горох в состоянии "al dente", надеясь, что они "дойдут". Этого не произойдет. И горох, и фасоль нужно варить до полной готовности.

Пюре

Картофельное пюре станет серым, если вы добавите холодное молоко. Чтобы пюре было белого цвета нужно использовать горячее молоко.

Соль

Жареный картофель лучше солить после того, как он подрумянится, в противном случае картофель выделит лишнюю влагу, и ваша картошка будет тушиться, а не жариться.

Томаты

Чтобы снять с томатов кожицу, нужно на несколько минут опустить их в кипяток, после чего переложить в емкость с холодной водой.

Морковь

Если морковь не скоблить ножом, а просто срезать тонкий слой кожицы, плод не изменит свой цвет в процессе приготовления.

Сода

Если в процессе варки моркови вы добавите в воду щепотку пищевой соды, морковь сварится гораздо быстрее.

Корень сельдерея

Если вы хотите, чтобы корень сельдерея не изменил свой цвет в процессе варки, нужно добавить в воду несколько ложек растительного масла.

Заморозка

Замороженные овощи никогда предварительно не размораживайте. Такие овощи сразу же в замороженном виде отправляем на раскаленную сковороду или в кипящую воду. Это поможет не только сохранить питательные свойства овощей, но и их внешний вид.

Зелень

Если вам нужно срочно реанимировать увядшую зелень - положите ее в емкость с водой и добавьте несколько капель уксуса. Через несколько часов ваша зелень вновь будет зеленой и упругой.

Свекла

Чтобы во время приготовления свекла не утратила свой яркий цвет, добавьте в воду несколько ложек уксуса или лимонного сока.

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