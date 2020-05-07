Готовим на карантине: три необычных первых блюда

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рецепты необычных первых блюд.

СУП ИЗ ШПИНАТА

Своими фирменными рецептами в соцсети Facebook поделилась диетолог Светлана Фус.

Ингредиенты

оливковое масло - 0,5 ч.л,

лук репчатый - 1 шт,

шпинат нарезанный - 4 чашки (1 чашка - 220 мл),

овощной бульон - 1 чашка,

фасоль отварная - 0,5 чашки,

соль - по вкусу,

черный молотый перец - по вкусу,

карри - щепотка,

сыр - по вкусу,

укроп - по вкусу.

Приготовление

Репчатый лук чистим и очень мелко нарезаем. Наливаем в кастрюлю оливковое масло и отправляем туда нарезанный лук. Томим лук на среднем огне до мягкого состояния.

Добавляем шпинат, накрываем кастрюлю крышкой, и тушим блюдо 3-4 минуты.

Снимаем кастрюлю с огня, добавляем в суп остальные ингредиенты и при помощи блендера измельчаем все до состояния пюре. Перед подачей суп посыпаем тертым сыром.

МОРКОВНЫЙ СУП С ЯБЛОКОМ И ОРЕХАМИ

Ингредиенты

морковь - 750 г,

яблоко среднее - 2 шт,

чеснок - 2 зубчика,

бульон овощной - 1 л,

молоко кокосовое - 200 мл,

тимьян - 5 веточек,

масло оливковое - 2 ст. л,

куркума - 1 ст. л,

тмин в порошке - 1 ст. л,

соль, перец - по вкусу,

орехи - горсть,

лук репчатый средний - 1 шт.

Приготовление

Моем и чистим морковь, яблоко, лук и чеснок. Морковь нарезаем кружочками, а лук и чеснок - мелкими кубиками. Из яблок удаляем сердцевину и нарезаем их кубиками.

В кастрюле с толстым дном нагреваем оливковое масло и томим на среднем огне яблоки с луком около 5 минут. Затем добавляем чеснок, 3 веточки тимьяна, куркуму и тмин. Перемешиваем и готовим еще 1-2 минуты.

Далее добавляем в кастрюлю морковь, заливаем все бульоном и варим на среднем огне примерно 30 минут.

Удаляем из кастрюли веточки тимьяна и измельчаем суп погружным блендером до однородной консистенции. Добавляем в суп кокосовое молоко, соль и перец. Перемешиваем. Подаем суп, украсив свежим тимьяном и орехами.

СУП С ОМЛЕТОМ

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился канал "Вкусная жизнь с Еленкой".

Ингредиенты

картофель - 400 гр,

морковь - 1 шт,

сладкий перец - 1 шт,

лук репчатый- 1 шт,

консервированный горошек - 1 банка,

зелень - по вкусу,

яйца - 2 шт,

мука - 2 ст. л,

молоко - 4 ст.л,

соль - по вкусу,

вода - 2 л,

растительное масло - 30 мл.

Приготовление

Вбиваем в миску два сырых яйца. Добавляем муку и молоко. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем соль по вкусу.

Морковь моем, чистим и натираем на крупной терке. Репчатый лук чистим и нарезаем мелким кубиком.

Наливаем в сковороду растительное масло и обжариваем лук с морковью до мягкого состояния. В это же время наливаем в кастрюлю 2 литра воды и ставим на плиту. Пока вода закипает, на второй сковороде жарим омлет. Не выливайте все яичное тесто сразу, лучше приготовьте несколько тонких яичных блинчиков.

Картофель чистим, моем и нарезаем мелким кубиком. Отправляем нарезанный картофель в кастрюлю с кипящей водой и варим 10 минут. Пока варится картофель, омлет нарезаем тонкими полосками. Болгарский перец моем и нарезаем мелким кубиком.

Через 10 минут добавляем в суп нарезанный болгарский перец. Варим суп 5 минут и добавляем в наше блюдо банку консервированного горошка. Доводим суп до кипения и добавляем соль по вкусу.

В кипящий суп добавляем нарезанный омлет и поджаренную морковь с луком. Все перемешиваем и даем супу еще раз закипеть. Варим суп еще несколько минут, после чего выключаем плиту. К столу суп подаем со свежей зеленью.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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