Готовим на карантине: три необычных первых блюда
OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рецепты необычных первых блюд.
СУП ИЗ ШПИНАТА
Своими фирменными рецептами в соцсети Facebook поделилась диетолог Светлана Фус.
Ингредиенты
оливковое масло - 0,5 ч.л,
лук репчатый - 1 шт,
шпинат нарезанный - 4 чашки (1 чашка - 220 мл),
овощной бульон - 1 чашка,
фасоль отварная - 0,5 чашки,
соль - по вкусу,
черный молотый перец - по вкусу,
карри - щепотка,
сыр - по вкусу,
укроп - по вкусу.
Приготовление
Репчатый лук чистим и очень мелко нарезаем. Наливаем в кастрюлю оливковое масло и отправляем туда нарезанный лук. Томим лук на среднем огне до мягкого состояния.
Добавляем шпинат, накрываем кастрюлю крышкой, и тушим блюдо 3-4 минуты.
Снимаем кастрюлю с огня, добавляем в суп остальные ингредиенты и при помощи блендера измельчаем все до состояния пюре. Перед подачей суп посыпаем тертым сыром.
МОРКОВНЫЙ СУП С ЯБЛОКОМ И ОРЕХАМИ
Ингредиенты
морковь - 750 г,
яблоко среднее - 2 шт,
чеснок - 2 зубчика,
бульон овощной - 1 л,
молоко кокосовое - 200 мл,
тимьян - 5 веточек,
масло оливковое - 2 ст. л,
куркума - 1 ст. л,
тмин в порошке - 1 ст. л,
соль, перец - по вкусу,
орехи - горсть,
лук репчатый средний - 1 шт.
Приготовление
Моем и чистим морковь, яблоко, лук и чеснок. Морковь нарезаем кружочками, а лук и чеснок - мелкими кубиками. Из яблок удаляем сердцевину и нарезаем их кубиками.
В кастрюле с толстым дном нагреваем оливковое масло и томим на среднем огне яблоки с луком около 5 минут. Затем добавляем чеснок, 3 веточки тимьяна, куркуму и тмин. Перемешиваем и готовим еще 1-2 минуты.
Далее добавляем в кастрюлю морковь, заливаем все бульоном и варим на среднем огне примерно 30 минут.
Удаляем из кастрюли веточки тимьяна и измельчаем суп погружным блендером до однородной консистенции. Добавляем в суп кокосовое молоко, соль и перец. Перемешиваем. Подаем суп, украсив свежим тимьяном и орехами.
СУП С ОМЛЕТОМ
Своим фирменным рецептом в Youtube поделился канал "Вкусная жизнь с Еленкой".
Ингредиенты
картофель - 400 гр,
морковь - 1 шт,
сладкий перец - 1 шт,
лук репчатый- 1 шт,
консервированный горошек - 1 банка,
зелень - по вкусу,
яйца - 2 шт,
мука - 2 ст. л,
молоко - 4 ст.л,
соль - по вкусу,
вода - 2 л,
растительное масло - 30 мл.
Приготовление
Вбиваем в миску два сырых яйца. Добавляем муку и молоко. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем соль по вкусу.
Морковь моем, чистим и натираем на крупной терке. Репчатый лук чистим и нарезаем мелким кубиком.
Наливаем в сковороду растительное масло и обжариваем лук с морковью до мягкого состояния. В это же время наливаем в кастрюлю 2 литра воды и ставим на плиту. Пока вода закипает, на второй сковороде жарим омлет. Не выливайте все яичное тесто сразу, лучше приготовьте несколько тонких яичных блинчиков.
Картофель чистим, моем и нарезаем мелким кубиком. Отправляем нарезанный картофель в кастрюлю с кипящей водой и варим 10 минут. Пока варится картофель, омлет нарезаем тонкими полосками. Болгарский перец моем и нарезаем мелким кубиком.
Через 10 минут добавляем в суп нарезанный болгарский перец. Варим суп 5 минут и добавляем в наше блюдо банку консервированного горошка. Доводим суп до кипения и добавляем соль по вкусу.
В кипящий суп добавляем нарезанный омлет и поджаренную морковь с луком. Все перемешиваем и даем супу еще раз закипеть. Варим суп еще несколько минут, после чего выключаем плиту. К столу суп подаем со свежей зеленью.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.
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