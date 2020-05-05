Готовим на карантине: бюджетный картофель в панировке

Елена Коваленко FoodOboz 10:30, 5.05.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом картофеля с соусом в Youtube поделилась фуд-блогер Ольга Матвей.

КАРТОФЕЛЬ В ПАНИРОВКЕ

Ингредиенты

  • картофель 8-9 шт,

  • растительное масло 2-3 ст. л,

  • соль - 1 ч.л,

  • перец - 1 ч. л,

  • зира - 0,5 ч. л,

  • тимьян 0,5 ч. л,

  • паприка - 2 ч. л,

  • прованские травы - 0,5 ч. л,

  • панировочные сухари - 4 ст. л,

  • сметана - по вкусу,

  • чеснок 2-3 зубчика,

  • укроп - по вкусу

Приготовление

Картофель моем, чистим и нарезаем дольками. Складываем картофель в миску и поливаем растительным маслом.

Теперь делаем смесь специй: в блюдце кладем чайную ложку соли. Добавляем молотый черный перец, тимьян и зиру. Теперь добавляем прованские травы и паприку. Добавляем в блюдце со специями панировочные сухари. Все как следует перемешиваем.

Специи с панировочными сухарями высыпаем в миску с картошкой и все как следует перемешиваем.

Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем в нее картофель и отправляем наше блюдо в духовку, разогретую до 200 градусов на 40 минут.

Пока запекается картофель приготовим соус: в миску кладем сметану, добавляем измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок. Все как следует перемешиваем.

К столу картофель подаем со сметанным соусом.

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Также диетолог рассказал OBOZREVATEL как правильно отказаться от употребления сахара. С рекомендациями эксперта можно ознакомиться здесь.

С одним из фуд-трендов этого года вы можете ознакомиться здесь.

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