Готовим на карантине: бюджетный картофель в панировке

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом картофеля с соусом в Youtube поделилась фуд-блогер Ольга Матвей.
КАРТОФЕЛЬ В ПАНИРОВКЕ
Ингредиенты
картофель 8-9 шт,
растительное масло 2-3 ст. л,
соль - 1 ч.л,
перец - 1 ч. л,
зира - 0,5 ч. л,
тимьян 0,5 ч. л,
паприка - 2 ч. л,
прованские травы - 0,5 ч. л,
панировочные сухари - 4 ст. л,
сметана - по вкусу,
чеснок 2-3 зубчика,
укроп - по вкусу
Приготовление
Картофель моем, чистим и нарезаем дольками. Складываем картофель в миску и поливаем растительным маслом.
Теперь делаем смесь специй: в блюдце кладем чайную ложку соли. Добавляем молотый черный перец, тимьян и зиру. Теперь добавляем прованские травы и паприку. Добавляем в блюдце со специями панировочные сухари. Все как следует перемешиваем.
Специи с панировочными сухарями высыпаем в миску с картошкой и все как следует перемешиваем.
Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем в нее картофель и отправляем наше блюдо в духовку, разогретую до 200 градусов на 40 минут.
Пока запекается картофель приготовим соус: в миску кладем сметану, добавляем измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок. Все как следует перемешиваем.
К столу картофель подаем со сметанным соусом.
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