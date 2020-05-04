Готовим как в ресторане: рыба в беспроигрышном соусе

Елена Коваленко FoodOboz 10:30, 4.05.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом рыбы в сметанном соусе в Youtube поделился канал "Рыбные истории".

РЫБА В СМЕТАННОМ СОУСЕ

Ингредиенты

  • минтай - 2 шт,

  • соль - по вкусуЮ

  • перец черный молотый - по вкусу,

  • репчатый лук - 2 шт,

  • морковь 1/2 шт,

  • растительное масло - для жарки,

  • сметана - 2 ст. л,

  • вода - 0,5 стакана,

  • пшеничная мука - 2-3 ст. л.

Приготовление

Рыбу нужно тщательно промыть, обсушить бумажными полотенцами, а затем каждую рыбину порезать на три или четыре кусочка. После этого рыбу посыпаем солью и черным молотым перцем. Далее нам нужно почистить морковь и лук. Лук нарезаем на тоненькие полукольца, а морковь - соломкой.

На плиту ставим сковородку. Разогреваем ее, вливаем растительное масло, а затем всыпаем овощи. Жарим их до легкой золотистости. Теперь сюда добавляем сметану. Тщательно все перемешиваем и вливаем холодную кипяченую воду. Еще раз все перемешиваем. Солим все компоненты, а затем варим 2-3 минуты с момента закипания и переливаем соус в кастрюльку.

После этого кусочки минтая обмакиваем в пшеничной муке и отправляем в сковородку с растительным маслом. Обжариваем рыбу до румяной корочки с обеих сторон.

Поджаренную рыбу отправляем в кастрюлю с соусом и овощами. Тщательно все перемешиваем, доводим до кипения и варим 3-5 минут на небольшом огне. Через указанное время рыба готова. Отправляем ее в сервировочную тарелку и декорируем зеленью.

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Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

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