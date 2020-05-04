Готовим как в ресторане: рыба в беспроигрышном соусе

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Рецептом рыбы в сметанном соусе в Youtube поделился канал "Рыбные истории".
РЫБА В СМЕТАННОМ СОУСЕ
Ингредиенты
минтай - 2 шт,
соль - по вкусуЮ
перец черный молотый - по вкусу,
репчатый лук - 2 шт,
морковь 1/2 шт,
растительное масло - для жарки,
сметана - 2 ст. л,
вода - 0,5 стакана,
пшеничная мука - 2-3 ст. л.
Приготовление
Рыбу нужно тщательно промыть, обсушить бумажными полотенцами, а затем каждую рыбину порезать на три или четыре кусочка. После этого рыбу посыпаем солью и черным молотым перцем. Далее нам нужно почистить морковь и лук. Лук нарезаем на тоненькие полукольца, а морковь - соломкой.
На плиту ставим сковородку. Разогреваем ее, вливаем растительное масло, а затем всыпаем овощи. Жарим их до легкой золотистости. Теперь сюда добавляем сметану. Тщательно все перемешиваем и вливаем холодную кипяченую воду. Еще раз все перемешиваем. Солим все компоненты, а затем варим 2-3 минуты с момента закипания и переливаем соус в кастрюльку.
После этого кусочки минтая обмакиваем в пшеничной муке и отправляем в сковородку с растительным маслом. Обжариваем рыбу до румяной корочки с обеих сторон.
Поджаренную рыбу отправляем в кастрюлю с соусом и овощами. Тщательно все перемешиваем, доводим до кипения и варим 3-5 минут на небольшом огне. Через указанное время рыба готова. Отправляем ее в сервировочную тарелку и декорируем зеленью.
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