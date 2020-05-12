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Готовим как в ресторане: папероната от шеф-повара

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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился шеф-повар Марко Черветти.

Готовим как в ресторане: папероната от шеф-повара

ПАПЕРОНАТА

Ингредиенты

  • чеснок - 2 зубчика,

  • лук - 150 г,

  • оливковое масло - 35 г,

  • оливки - 70 г,

  • перец - 150 г,

  • анчоусы - 3 г,

  • тимьян - 2 г,

  • орегано - 0,5 г,

  • кедровые орехи - 5 г,

  • каперсы - 5 г,

  • белое вино - 100 г,

  • соль, перец - по вкусу,

  • томатная паста - 60 г,

  • петрушка - 8 г.

Приготовление

Чистим чеснок и пропускаем его через пресс или давим ножом. Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами. Наливаем в сковороду оливковое масло и нагреваем на среднем огне. Как только масло нагреется, добавляем анчоусы, чеснок и нарезанный лук. Добавляем веточку тимьяна.

Болгарский перец чистим и нарезаем кубиком. Отправляем нарезанный перец в сковороду к луку. Все перемешиваем, обжариваем несколько минут и добавляем оливки. Добавляем орегано, кедровые орехи, каперсы, белое вино. Солим по вкусу и тушим несколько минут.

Добавляем томатную пасту и петрушку. Томим блюдо на среднем огне около 25-30 минут. Перед подачей блюдо поливаем оливковым маслом и посыпаем свежей зеленью.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание продукты
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