Готовим как в ресторане: папероната от шеф-повара

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился шеф-повар Марко Черветти.

ПАПЕРОНАТА

Ингредиенты

чеснок - 2 зубчика,

лук - 150 г,

оливковое масло - 35 г,

оливки - 70 г,

перец - 150 г,

анчоусы - 3 г,

тимьян - 2 г,

орегано - 0,5 г,

кедровые орехи - 5 г,

каперсы - 5 г,

белое вино - 100 г,

соль, перец - по вкусу,

томатная паста - 60 г,

петрушка - 8 г.

Приготовление

Чистим чеснок и пропускаем его через пресс или давим ножом. Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами. Наливаем в сковороду оливковое масло и нагреваем на среднем огне. Как только масло нагреется, добавляем анчоусы, чеснок и нарезанный лук. Добавляем веточку тимьяна.

Болгарский перец чистим и нарезаем кубиком. Отправляем нарезанный перец в сковороду к луку. Все перемешиваем, обжариваем несколько минут и добавляем оливки. Добавляем орегано, кедровые орехи, каперсы, белое вино. Солим по вкусу и тушим несколько минут.

Добавляем томатную пасту и петрушку. Томим блюдо на среднем огне около 25-30 минут. Перед подачей блюдо поливаем оливковым маслом и посыпаем свежей зеленью.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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