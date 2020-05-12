Готовим как в ресторане: папероната от шеф-повара

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим фирменным рецептом в Youtube поделился шеф-повар Марко Черветти.
ПАПЕРОНАТА
Ингредиенты
чеснок - 2 зубчика,
лук - 150 г,
оливковое масло - 35 г,
оливки - 70 г,
перец - 150 г,
анчоусы - 3 г,
тимьян - 2 г,
орегано - 0,5 г,
кедровые орехи - 5 г,
каперсы - 5 г,
белое вино - 100 г,
соль, перец - по вкусу,
томатная паста - 60 г,
петрушка - 8 г.
Приготовление
Чистим чеснок и пропускаем его через пресс или давим ножом. Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами. Наливаем в сковороду оливковое масло и нагреваем на среднем огне. Как только масло нагреется, добавляем анчоусы, чеснок и нарезанный лук. Добавляем веточку тимьяна.
Болгарский перец чистим и нарезаем кубиком. Отправляем нарезанный перец в сковороду к луку. Все перемешиваем, обжариваем несколько минут и добавляем оливки. Добавляем орегано, кедровые орехи, каперсы, белое вино. Солим по вкусу и тушим несколько минут.
Добавляем томатную пасту и петрушку. Томим блюдо на среднем огне около 25-30 минут. Перед подачей блюдо поливаем оливковым маслом и посыпаем свежей зеленью.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.
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