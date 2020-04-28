В последнее время существует много советов о том, как обезопасить себя от COVID-19. Одним из них является версия о пользе горячих напитков. Но есть ли какие-либо доказательства в поддержку этого распространенного утверждения?

OBOZREVATEL, при содействии bbc.com, предлагает вам разобраться в этом вопросе более детально.

"Нет никаких доказательств того, что горячие напитки защитят от вирусных инфекций", – говорит Рон Экклс, эксперт по респираторным заболеваниям в Университете Кардиффа в Великобритании и бывший директор Центра простуды.

Названа опасность горячего чая Passion.ru

В прошлом Экклс проводил исследования очевидных эффектов употребления горячих жидкостей при простуде и гриппе. Он обнаружил, что горячий напиток может облегчить симптомы простуды. Однако это частично объясняется тем, как он влияет на выделение слюны и слизи во рту и носу, которые успокаивают воспаление. Но сам горячий напиток не избавляет от вируса, вызывающего инфекцию.

В случае коронавируса его нельзя просто смыть питьевой водой или полосканием жидкости. Несмотря на то, что он проникает в организм через нос и рот в виде крошечных капелек, выделенных другими инфицированными людьми, он, как правило, поражает клетки дыхательных путей.

Попав внутрь организма, вирус начинает размножаться. Это означает, что он может прятаться от любых попыток смыть его. Кроме того, оказавшись внутри клеток, он защищен от любых экстремальных температур. Организм человека имеет тенденцию чувствовать себя комфортно при 37°C, что идеально подходит для размножения и распространения вируса.

Употребление горячей жидкости вряд ли повысит температуру в дыхательных путях настолько, чтобы убить его внутри клеток. Требуется 56°C и выше, чтобы эффективно уничтожить вирус, хотя некоторые тесты показали даже 60-65°C. Несмотря на то, что еще не было опубликовано никаких исследований COVID-19, его устойчивость к высоким температурам, вполне вероятно, будет похожа на другие коронавирусы.

newstes.ru

Сейчас существуют фальшивые советы о том, что горячая ванна эффективна в борьбе с коронавирусом. Однако это, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы. Даже если бы вы смогли погрузиться в достаточно горячую воду, это не убило бы вирус, уже находящийся в организме. Независимо от того, насколько жарко снаружи, тело усердно работает, чтобы поддерживать температуру внутри около 37°C. В таком случае у вас больше шансов обжечься и нанести себе серьезный вред, чем его уничтожить.

В некоторых утверждениях также говорится, что соединения в чае могут оказывать защитное действие против COVID-19, однако нет никаких научных доказательств, подтверждающих эту информацию.

Лучший способ защитить себя от COVID-19 – это соблюдать меры социального дистанцирования, мыть руки с мылом и водой после прикосновения к потенциально зараженным поверхностям и следовать официальным медицинским советам.

Как сообщалOBOZREVATEL, в дни карантина очень важно, чтобы ваши кости страдали как можно меньше, учитывая недостаток упражнений и солнечных ванн.

Что нужно сделать, чтобы минимизировать риски? Обеспечить здоровую пищу, содержащую кальций. Предлагают вашему вниманию продукты, которые необходимо включить в свой рацион.

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