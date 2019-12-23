Горячее на Новый 2020 год: рецепт на любой вкус с фото

Перед каждым празднованием Нового года становится ребром составление оригинального и праздничного меню.

FoodOboz подготовил подборку рецептов горячих блюд на праздничный стол.

Новости Рецепт простого оригинального салата на Новый год 2020

Как известно, Новый год Крысы лучше встречать, исключив блюда с говядиной, желатином, алкоголем, различными заготовками и солениями, - "хозяйка" года предпочитает сыр (не пахучих сортов), орешки, много овощей и фруктов.

Так, можно приготовить по нашим рецептам картофель, фаршированный фаршем, или же запеченный в духовке с сыром.

Из мясных блюд актуальны: жареная баранина с луком, отбивные с грибами, гусь, фаршированный рисом и курагой.

Также очень уместен будет сырный жульен по нашему рецепту.

Можно полакомиться и вкуснейшей рыбой с нашими простыми пошаговыми инструкциями с фото процесса приготовления:

Напомним, ранее FoodOboz также публиковал подборку рецептов салатов, закусок и десертов на Новый год 2020.

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