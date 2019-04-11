Гордон Рамзи: кто он и лучшие его рецепты

Наверняка многие из вас слышали о проекте "Адская кухня". В Украине это шоу стартовало несколько лет назад и успело полюбиться искушенному зрителю. Возможно благодаря той адской атмосфере, которая творилась на кухне и крикам шефа Арама Мнацаканова, а возможно благодаря новизне и оригинальности задумки. Изначально шоу стартовало в Англии, шеф-поваром выступил небезызвестный и один из лучших шеф-поваров Британии Гордон Рамзи. Он успел показать себя строгим и требовательным шефом и произвел неизгладимое впечатление не только на участников проекта, но и на зрителей. Благодаря этому он прославился еще больше.

Сеть ресторанов Рамзи удостоена 16 звёзд Мишлена, а таким результатом может похвастаться далеко не каждый хороший шеф-повар. Занимается он также и публицистикой, на его счету больше 14 книг о кулинарии и две автобиографии.

На своем сайте Гордон регулярно публикует новые рецепты и блюда. Лучшие из них стоит попробовать приготовить дома:

1.Жареная курица

Ингредиенты:

1. Одна большая откормленная на кукурузе курица (около 2 кг), потроха удалены.

2. Небольшой пучок эстрагона, листья грубо нарезаны.

3. 200 г. масла комнатной температуры.

4. 3 головки чеснока разрезанных пополам горизонтально.

5. Оливковое масло.

6. Морская соль и свежемолотый черный перец.

Для начинки:

1. 1х400 г. консервированного нута, промытого и высушенного.

2. 2 нарезанных красных перца чили.

3. Цедра 1 лимона.

4. 3 веточки тимьяна, только листья.

5. Оливковое масло.

Для салата:

1. 1 пучок сливочного салата-летук, вымытый.

2. 1 пучок салата лолло россо, вымытый.

3. 100 г. бэби-шпината.

4. 1 спелый авокадо, очищенный без косточки и нарезанный.

Для заправки:

1. 1 ст. ложка бальзамического уксуса.

2. 1 ст. ложка дижонской горчицы.

3. 1 ст. ложка жидкого меда.

4. 4-6 ст. ложек оливкового масла холодного отжима (Extra virgin).

Как приготовить:

1.Нагрейте духовку до 200 ° C. Добавьте приправы внутрь курицы. Поместите масло и эстрагон в миску и взбивайте пока ингредиенты не смешаются. Далее приправьте солью и перцем. Разгладьте куриную кожу на обеих грудках, осторожно надавив на нее пальцами. Затем добавьте смесь масла и эстрагона под разглаженную кожу, чтобы покрыть все темя.

2. Чтобы приготовить начинку, положите нут в миску, добавьте перец чили, лимонную цедру, листья тимьяна и каплю оливкового масла. Хорошо перемешайте. Ложку смеси из нута отправьте внутрь полости курицы, а весь лимон положите на входе.

3. Поместите головки чеснока, обрезанной стороной вниз на разогретую жаровню. Сверху положите курицу и сбрызните ее оливковым маслом. Приправьте курицу снаружи солью и перцем, жарьте 10-15 минут, пока она не станет золотистой и не начнет хрустеть. Уменьшите огонь до 180 ° C и продолжайте обжаривать в течении 1¼-1½ часов, пока не прожариться до золотистого цвета.

4. Извлеките лимон и начинку из курицы и положите в большую миску. Положите курицу на теплое блюдо, накройте фольгой и оставьте на 10-15 минут.

5. Разделите все листья салата, большие части разорвите. Отправьте в салатник вместе со шпинатом и авокадо.

6. Положите все ингредиенты для заправки, кроме масла, в миску и хорошо взбейте. Добавьте щепотку соли и перца, затем масло и перемешайте до эмульгирования. Отставьте в сторону.

7. Выложите чеснок из противня и сожмите мякоть в решете над миской с начинкой. Порежьте жаренный лимон и выжмите сок над чесноком. Протолкните сок и чеснок через решето с помощью ложки. Разомните все содержимое миски картофельной давилкой, затем добавьте 1 столовую ложку заправки. Хорошо перемешайте, переложите в сервировочную миску и сбрызните небольшим количеством оливкового масла.

8. Добавьте 2 столовые ложки заправки к салату, затем перемешайте, попробуйте и отрегулируйте приправу по мере необходимости. (Любую оставшуюся заправку можно хранить в холодильнике с завинчивающейся крышкой). Подавать сразу же вместе с жареной курицей и начинкой.

Больше рецептов из курицы на нашем сайте.

2. Йоркширский пудинг с хреном

Ингредиенты:

1. 150 г. обычной муки.

2. ½ ст. ложки соли.

3. 4 яйца, взбитые.

4. 200 мл. цельного молока.

5. 6 ст. ложек свежего тертого хрена или 3 ст. ложки сливочного хрена.

6. 4 ст. ложки растительного масла или капля утиного жира.

Как приготовить:

1.Разогрейте духовку до 230 ° C. Если вы готовите эти пудинги для подачи с жареной говядиной, увеличьте температуру в духовке, как только уберете говядину.

2. Просейте муку и соль в большую миску. Добавьте яйца, половину молока и взбейте до однородного состояния. Смешайте оставшееся молоко и тертый хрен и оставьте жидкое тесто на 30 минут или пока готовиться говядина.

3. Положите чайную ложку масла или еще лучше жира, что остался от говядины в каждую из 12 формочок для маффинов или в 4 формочки для йоркширского пудинга. Поставьте формочки на верхнюю полку духовки и оставьте там нагреться до очень горячего состояния.

4. Когда все будет готово снова взбейте жидкое тесто, вылейте его в кувшин и заполняйте формочки в духовке, пока каждая не будет заполнена на три четверти. Будьте осторожны, когда масло начнет шипеть. Поместите формочки обратно в духовку и запекайте: 10-12 минут для формочек 2х4 и 12-14 минут – формы для маффинов. Запекать пока пудинг хорошо не поднимется и не станет золотисто-коричневого цвета, хрустящим снаружи, но мягким и упругим в середине.

Больше рецептов пудинга на нашем сайте.

3. Жареная курица с начинкой

Ингредиенты:

1. 1 большая курица (около 2 кг.).

2. 1 лимон.

3. Оливковое масло.

4. 1 ч. ложка паприки (по вкусу – сладкая или копчёная).

5. 400 мл. белого вина.

Для начинки чоризо:

1. Оливковое масло, для жарки.

2. 150-200 г. чоризо, очищенная от кожуры и нарезанная кубиками.

3. 1 лук, очищенный и мелко нарезанный.

4. 2 зубчика чеснока, очищенные и мелко нарезанные.

5. Пучок из веточек тимьяна.

6. 2х400 г. консервированных бобов каннеллини, промытых и высушенных.

7. 200 г. полусухих помидоров в масле.

8. Морская соль и свежемолотый черный перец.

Как приготовить:

1. Разогрейте сковороду до 180°C.

2. Сначала сделайте начинку. Нагрейте немного оливкового масла на большой сковороде, добавьте чоризо и жарьте около 3 минут до получения золотистого цвета. Добавьте лук и готовьте в течении 1 или 2 минут, пока он не станет мягким, затем добавьте чеснок. Готовьте еще пару минут прежде чем добавлять листья из 3 веточек тимьяна. Добавьте бобы каннеллини, хорошо их приправив. Готовьте в течении минуты или двух чтобы разогреть. Добавьте помидоры и пару столовых ложек масла, в котором они хранятся. Перемешайте все, а затем снимите с огня.

2. Теперь готовьте курицу. Приправьте ее внутри солью и перцем, затем наполните начинкой чоризо и поместите лимон, прикрыв его кожей. Полейте курицу оливковым маслом, посыпьте паприкой и приправьте солью и перцем. Втирайте в куриную кожу.

3. Налейте вино и 200 мл. воды в противень и приправьте. Положите курицу и оставшиеся веточки тимьяна, затем накройте фольгой и жарьте в течении 1 часа в предварительно разогретой духовке.

4. Через час уберите фольгу с курицы, полейте ее соками, что остались после жарки и включите духовку до 200 ° C. Обжаривайте еще 25-30 минут, пока кожа не станет золотисто-коричневой. Выньте из духовки и подавайте на стол через 15 минут.

5. Выньте лимон из курицы и выжмите сок к остальным сокам в противне. Взбейте смесь, чтобы создать легкую подливку. Если вы предпочитаете более густую подливку, нагрейте ее на сильном огне.

4. Южноиндийское карри из рыбы

Ингредиенты:

1. ½ ст. ложки масла без запаха, или, например, арахис для жарки.

2. 2 луковицы, очищенные и мелко нарезанные.

3. 2 ст. ложки семян горчицы.

4. 1 ч. ложка измельченной куркумы.

5. 2 ч. ложки молотого тмина.

6. 3 см. кусочка свежего корня имбиря, очищенного и тертого.

7. 1-2 длинных красных перца чили, мелко нарезанных, по вкусу.

8. 1х400 мл. кокосового молока с низким содержанием жира.

9. 1-2 ст. ложки тамариндовой пасты или разбавленный кубик тамаринда.

10. 1 маленький баклажан, нарезанный небольшими кусочками.

11. 2 моркови, нарезанные небольшими кусочками.

12. 200 г. зеленой фасоли, без хвостиков сверху и разрезанная пополам.

13. 600 г. мясистой белой рыбы (например, трески, минтая, пикши или колы) нарезанной на небольшие кусочки.

14. Морская соль и свежемолотый черный перец.

К подаче:

1. Кокосовый или имбирный коричневый рис.

2. 2 ст. ложки сушеного кокоса, поджаренного (по желанию).

Как готовить:

1. Поместите большую неглубокую кастрюлю или сковородку с высокой стороной на средний огонь и добавьте масло. Когда она нагреется, добавьте нарезанный лук с щепоткой соли и тушите в течении 8-10 минут, пока не станет полностью мягким.

2. Добавьте специи и продолжайте готовить еще минуту или пока действительно не почувствуете их запах, затем добавьте имбирь и перец чили и еще минуту помешивайте на огне.

3. Влейте кокосовое молоко и 400 мл. воды (используйте пустую банку из-под кокосового молока, чтобы измерить 400 мл). Приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте и доведите до кипения.

4. Как только соус закипит, добавьте баклажан и продолжайте готовить в течении 5 минут, затем добавьте морковь и тушите в течении 10-15 минут, пока морковь и баклажан не станут мягкими, а соус загустеет.

5. Добавьте зеленую фасоль и готовьте еще 3 минуты, затем рыбу. Хорошо размешайте чтобы покрыть рыбу, затем готовьте в течении 3-4 минут, пока рыба не приготовиться. Пробуйте и регулируйте приправу по мере необходимости.

6. Подавайте карри с рисом, в подогретых сервировочных мисках, присыпанных жаренным сушенным кокосом, если используете.

Попробуйте приготовить зеленый карри с курицей.

5. Фаршированная свиная вырезка

Ингредиенты:

1.1 кг. жареной свиной корейки, с кожей.

2. 175 г. сыра Манчего, мелко нарезанного.

3. 150 г. мембрилло (мармелад из айвы).

4. 2 веточки шалфея.

5. Оливковое масло.

6. 1 головка чеснока, разрезанная пополам горизонтально.

7. 1 веточка тимьяна.

8. 200 мл. полусухого хереса.

9. Морская соль и свежемолотый перец.

Как готовить:

1.Разогрейте духовку до 220°C.

2. Положите сустав кожей вниз на разделочную доску и отрежьте три четверти сверху вниз. Раскройте мясо, чтобы сформировать длинный прямоугольник и приправьте солью и перцем.

3. Разложите ломтики сыра и мембрилло по центру мяса. Рассыпьте листья 1 веточки шалфея сверху и сверните мясо, чтобы закрыть начинку. Свяжите веревкой мясо по всей длине с интервалами 3 см.

4. Поместите тимьян и оставшийся шалфей в противень для варки с чесноком. Положите свинину кожей вверх. Полейте оливковым маслом и приправьте солью и перцем.

5. Поставьте противень в предварительно разогретую духовку и варите 20 минут, пока кожа не станет хрустящей и золотистой. Уменьшите температуру до 180 ° и готовьте еще 50 минут, пока свинина не будет полностью приготовлена. Положите свинину в сервировочное блюдо.

6. Поставьте противень на варочную панель, влейте херес и доведите до кипения, соскребая любые кусочки, застрявшие на дне. Уменьшите огонь, раздавите чеснок и уберите все трави. Добавьте соки, что остались из мяса.

7. Для подачи нарежьте свинину толстыми ломтиками, процедите готовый соус и полейте его на мясо.

Больше рецептов из свинины на нашем сайте.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!