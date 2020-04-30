Google назвал самый популярный кулинарный рецепт

Поиск рецепта бананового хлеба стал самым популярным кулинарным запросом в мире по данным поисковой системы Google.

Режим строжайшей самоизоляции и действующие во всем мире ограничительные меры из-за борьбы с коронавирусной инфекцией сделали ныне кулинарию самым популярным хобби, сообщает телеканал CNBC.

Банановый хлеб the-challenger.ru

По мнению кулинарного арт-терапевта Джулии Оханы, это можно объяснить тем, что готовка и выпечка во времена нестабильности дают необходимый людям душевный комфорт.

"Когда времена переворачиваются с ног на голову, мы ищем способы совладать с этим. Выпекаем буханку хлеба, немного печенья. Это так просто, но заполняет такую пустоту ", - считает Охана.

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Кроме бананового хлеба, в топ-10 поисковых кулинарных запросов вошли: рецепты блинчиков, курицы в разных вариациях, теста для пиццы и брауни. Кроме этого, популярны рецепты тонких блинчиков (crepe), мясного рулета, французских тостов, лазаньи и чизкейка.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока из-за пандемии коронавируса отменены все теннисные турниры, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина решила порадовать своих многочисленных поклонников простыми рецептами здоровой пищи.

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