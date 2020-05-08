Гинеколог и питание: развеян миф о "пикантной" женской проблеме

Правильно подобранный рацион питания может существенным образом повлиять на развитие того или иного заболевания, а также может замедлить или вовсе остановить воспалительный процесс.

Об этом на своей странице в Facebook написала врач-диетолог Светлана Скосарь.

Диагноза "молочница" нет, есть — вульвовагинальный кандидоз (ВВК). Возбудитель — дрожжеподобные грибы Candida, которые являются нормальными "сожителями" нашего организма. Активно размножаясь, Candida вызывают неприятные симптомы, такие как зуд, жжение, болезненное мочеиспускание, выделения.

По словам диетолога, причинами возникновения кандиды могут быть:

сахарный диабет,

использование антибиотиков,

прием гормонов или беременность,

иммуносупрессия (ВИЧ, химио- и лучевая терапия)

синтетическое белье, прокладки,

стресс (сюда относятся и резкие изменения в питании),

секс.

По словам диетолога, исходя из причин, врачом даются рекомендации по устранению неприятных симптомов, однако есть устоявшиеся мифы относительно этого заболевания, которые требуют разъяснения.

Когда ешь много сладкого, будет молочница

"Не совсем так! По рекомендациям ВОЗ сахара можно употреблять 5-10% от вашего суточного рациона. Но если у вас сахарный диабет, то питание подбирается врачом. И когда беспокоит зуд, нужна совместная консультация гинеколога и эндокринолога", - отметила диетолог.

Пробиотики и йогурты

По словам диетолога, несмотря на активную рекламу, нет никакой доказательной базы, что йогурты или пробиотики эффективны при лечении или профилактике вагинальных инфекций.

Диета

"Современные противогрибковые препараты не опасны и требуют длительного лечения только при рецидивирующих инфекциях", - сказала диетолог, отметив при этом, что специальной диеты не существует. "Есть здоровое сбалансированное питание с ограничением быстрых углеводов", - отметила диетолог.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.