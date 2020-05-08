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Гинеколог и питание: развеян миф о "пикантной" женской проблеме

1.3т
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Правильно подобранный рацион питания может существенным образом повлиять на развитие того или иного заболевания, а также может замедлить или вовсе остановить воспалительный процесс.

Об этом на своей странице в Facebook написала врач-диетолог Светлана Скосарь.

Гинеколог и питание: развеян миф о "пикантной" женской проблеме

Диагноза "молочница" нет, есть — вульвовагинальный кандидоз (ВВК). Возбудитель — дрожжеподобные грибы Candida, которые являются нормальными "сожителями" нашего организма. Активно размножаясь, Candida вызывают неприятные симптомы, такие как зуд, жжение, болезненное мочеиспускание, выделения.

По словам диетолога, причинами возникновения кандиды могут быть:

  • сахарный диабет,

  • использование антибиотиков,

  • прием гормонов или беременность,

  • иммуносупрессия (ВИЧ, химио- и лучевая терапия)

  • синтетическое белье, прокладки,

  • стресс (сюда относятся и резкие изменения в питании),

  • секс.

По словам диетолога, исходя из причин, врачом даются рекомендации по устранению неприятных симптомов, однако есть устоявшиеся мифы относительно этого заболевания, которые требуют разъяснения.

Гинеколог и питание: развеян миф о "пикантной" женской проблеме

Когда ешь много сладкого, будет молочница

"Не совсем так! По рекомендациям ВОЗ сахара можно употреблять 5-10% от вашего суточного рациона. Но если у вас сахарный диабет, то питание подбирается врачом. И когда беспокоит зуд, нужна совместная консультация гинеколога и эндокринолога", - отметила диетолог.

Пробиотики и йогурты

По словам диетолога, несмотря на активную рекламу, нет никакой доказательной базы, что йогурты или пробиотики эффективны при лечении или профилактике вагинальных инфекций.

Гинеколог и питание: развеян миф о "пикантной" женской проблеме

Диета

"Современные противогрибковые препараты не опасны и требуют длительного лечения только при рецидивирующих инфекциях", - сказала диетолог, отметив при этом, что специальной диеты не существует. "Есть здоровое сбалансированное питание с ограничением быстрых углеводов", - отметила диетолог.

Гинеколог и питание: развеян миф о "пикантной" женской проблеме

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт диетолог питание продукты
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