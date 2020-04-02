Фуд-тренд 2020: удивительные открытия западно-африканской кухни

В последнее время в гастрономической индустрии укрепилось мнение о том, что будущее именно за здоровым питанием, а если точнее - за продуктами растительного происхождения.

Именно поэтому одним из основных фуд-трендов 2020 стала западноафриканская кухня. Это модно, вкусно и экзотично.

Западноафриканская кухня - это преимущественно простые блюда, состоящие из овощей, зерновых и кореньев.

Отличительная черта этой кухни - большое количество специй, которые зачастую выполняют функцию консерванта и продлевают срок годности блюда.

Мясо в этой кухне используется не часто по одной простой причине - местное население употребляет в пищу те продукты, которые выращивает собственными силами, а мясо - это достаточно дорогой продукт, чтобы присутствовать в ежедневном рационе.

Несмотря на минимальное содержание мяса, кухня достаточно разнообразна и отвечает всем требованиям сторонников здорового питания: больше овощей и клетчатки, меньше мяса и глютена. Блюда легкие, простые, но в то же время сытные.

За счет того, что кухня широко распространена в 16 странах Африки, блюда западноафриканской кухни достаточно разнообразны. Это объясняется тем, что в каждом регионе основной акцент делается именно на тех ингредиентах, которые наиболее характерны для той или иной местности.

Однако, несмотря на разнообразие блюд, есть основные ингредиенты, которые дают полное представление о западноафриканской кухне.

Итак, основные ингредиенты западноафриканской кухни.

Специи и приправы

Наиболее часто используются такие специи как имбирь, кориандр и тимьян. Также широко применяются перец чили и кардамон.

Острый перец используется в двух вариантах: его либо сушат и перетирают в порошок, который в последствии добавляют в блюдо, либо нарезают и добавляют в блюдо в свежем виде. И в том, и в другом случае избыток перца зачастую обусловлен необходимостью продлить срок годности продуктов.

Также для этой кухни характерно использование такой приправы как "soumbala". Эта приправа отдаленно напоминает привычные для нас бульонные кубики. Приправу готовят местные женщины из различных семян с добавлением сои. Приправа может состоять как из одного вида семян, так и из нескольких. Ее добавляют в супы, мясные блюда, каши и овощное рагу.

Овощи

Спектр овощей, которые используются в западноафриканской кухне, достаточно разнообразен. Широкой популярностью пользуются томаты, баклажаны, коровий горох (вигна), тыква и бамия.

Широко используются листья многих растений, например, листья баобаба, тыквы, розеллы (красный щавель), батата и маниоки.

Основной продукт этой кухни - коровий горох или вигна, из которого готовят каши, варят супы готовят закуски и даже пекут оладьи, которые называются "akara".

Также большой популярностью пользуются крахмалистые овощи, благодаря тому, что быстро насыщают и утоляют чувство голода. Очень популярны блюда из бананов, маниоки, ямса, батата, кукурузы. Зачастую, овощи перетирают до состояния пасты, которую добавляют в супы и соуса для загущения.

Очень популярно такое блюдо как "Potjiekos", которое чем-то напоминает наше жаркое. Правда, для этого блюда мясо с овощами готовят в чугунной посуде и исключительно на раскаленных углях.

Зерновые и бобовые

Основными зерновыми, характерными для западноафриканской кухни являются рис, просо и сорго. Также очень популярны блюда из кукурузы. Благодаря дешевизне и высокому урожаю кукуруза стала основным ингредиентом для многих местных блюд.

Также для этой кухни характерно использование большого количества бобовых. Особенно популярны блюда из фасоли и коричневых бобов. Большой популярностью пользуется арахисовое рагу "maafe".

Блюда готовят самыми разнообразными способами, начиная от обжаривания и тушения и заканчивая варкой и запеканием. Из зерновых и бобовых готовят супы и каши, их перетирают до состояния муки и готовят из них выпечку.

Мясо и рыба

Мясо в западноафриканской кухне используется достаточно редко. Однако, эту кухню нельзя назвать вегетарианской, так как минимальное присутствие мяса обусловлено исключительно экономическим фактором, а не сознательным отказом от белков животного происхождения.

В блюдах этой кухни может использоваться баранина, козлятина, реже говядина или мясо птицы.

Что касается рыбы, то допускается использование сушеной рыбы и даже комбинация в одном блюде мясных и рыбных ингредиентов.

Напитки

Основными напитками западноафриканской кухни принято считать пальмовое вино и пиво из проса.

Вино готовят из ферментированного сока пальмовых деревьев, и оно может иметь совершенно разное содержание сахара. Более сладкое вино является менее крепким, более кислое - как правило, более крепкое.

Также пользуется большой популярностью традиционный безалкогольный напиток "mageu", который готовят из перебродивших плодов папайи.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL как правильно отказаться от употребления сахара. С рекомендациями эксперта можно ознакомиться здесь.

С одним из фуд-трендов этого года вы можете ознакомиться здесь.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!