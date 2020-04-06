Темпе - модный продукт из Индонезии, заменяющий мясо и повышающий иммунитет

Темпе - это ферментированный пищевой продукт, полученный из соевых бобов, который хорошо усваивается, регенерирует кишечную флору и является хорошим заменителем мяса.

Что такое темпе?

Темпе является родным продуктом для Юго-Восточной Азии и широко распространен в Индонезии. Это пища, полученная в результате ферментации желтых соевых бобов. По этой причине она более усваиваемая, чем бобовые, из которых изготовлена, утверждает OBOZREVATEL и Riza.it.

Для производства темпе соевые бобы частично варят, затем добавляют уксус и Rhizopus oligosporus – фермент, превращающий бобовые в эту вкусную еду. Благодаря этому ферменту темпе не вызывает вздутие живота, как это часто бывает с бобовыми.

Еда с высокой насыщающей силой

Темпе обладает высокой насыщающей способностью. Его порция составляет около 80-120 г. и имеет такую же высокую калорийность - 198 ккал/100 г, как у части мяса или лосося. Это также хороший источник железа и магния, витаминов группы В, таких как В1 и В6, и, по мнению некоторых исследователей, также витамина В12, который практически отсутствует в растительной пище и клетчатке.

Пищевая ценность на 100 г:

• 198 ккал

• 20,7 г белка

• 6,4 г жира

• 13,9 г углеводов

• 3 г клетчатки

• 0 холестерина

Чем он замечателен

Темпе, как соевые бобы, содержит изофлавоны – растительные гормоны, которые полезны в профилактике остеопороза и заболеваний, связанных с менопаузой. На этом этапе жизни женщины происходит физиологическое снижение уровня эстрогена, которое может вызвать дисбаланс настроения, бессонницу, увеличение нервного голода и избыточный вес.

Не случайно статистические данные подтверждают, что азиатские женщины, употребляющие сою, в период менопаузы набирают меньший вес, чем западные женщины, а также менее подвержены остеопорозу и гормонозависимым опухолям.

Кроме того, темпе содержит сапонины, вещества, которые повышают иммунитет.

Благодаря своей высокой насыщающей способности, богатству белками хорошего качества и содержанию минералов и витаминов, этот продукт подходит и тем, кто соблюдает диету.

Как готовить

Темпе всегда нужно готовить, чтобы устранить горький вкус, который он имеет в сыром виде. Вы можете бланшировать его несколько минут, затем хорошо высушить и бросить в противень с антипригарным покрытием, сбрызнув маслом. Чтобы приготовить его, темпе желательно разрезать на не слишком толстые ломтики, потому что таким образом он лучше впитывает специи и травы.

Перед приготовлением на сковороде темпе можно мариновать с лимонным соком, нарезанным луком и специями (шафран, тмин, имбирь, паприка, перец чили). Еще один вкусный маринад можно приготовить из двух измельченных зубчиков чеснока, смеси тимьяна и майорана, воды и ложки соевого соуса.

Простые рецепты с темпе

РИС С ТЕМПЕ

1. Приготовьте смесь: тимьян, лук-шалот, морковь и сельдерей.

2. Разогрейте ее на сковороде с добавлением оливкового масла, добавив 3-4 ломтика темпе.

3. Добавьте несколько капель соевого соуса, столовую ложку воды и посыпьте щепоткой куркумы во время приготовления (10 минут).

4. Подавайте с миской отварного риса или ростков фасоли.

САЛАТ С ТЕМПЕ

Для тех, кто худеет

После маринования темпе приготовьте его в течение 10 минут в том же маринаде с дюжиной помидоров черри и несколькими листьями мяты. Это легкое, насыщающее и тонизирующее блюдо.

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