Фрукты и диабет: развенчаны мифы

В рационе людей, страдающих диабетом, могут присутствовать фрукты, а в некоторых случаях они даже являются обязательной частью питания.

Диета – один из основных методов лечения диабета, наряду с приемом лекарств и физическими упражнениями. Тем не менее эта тема обросла различными мифами и верованиями, многие из которых оказались ложными и необоснованными.

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OBOZREVATEL cовместно с solucionesparaladiabetes.com предлагает ознакомиться с полезными свойствами фруктов и рекомендациями касательно их применения.

Фрукты

Фрукты являются одними из самых важных продуктов питания. Они богаты витаминами и клетчаткой, содержат низкое количество калорий и имеют множество свойств, полезных для здоровья. Например, фрукты могут снижать артериальное давление, уровень холестерина, риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогать в предотвращении диабета.

В соответствии со своим состоянием они бывают:

Свежие: подходят для немедленного потребления.

Сушеные: благодаря естественному действию воздуха и солнца или специальной техники уменьшается пропорция воды. В результате получаются такие сухофрукты, как финики, инжир, чернослив.

Сушеные фрукты Getty

Обезвоженные: благодаря естественным или искусственным процессам из фруктов удаляется почти вся вода.

В зависимости от этих факторов и, конечно же, от того, какие фрукты мы едим, пищевая ценность может сильно различаться.

Тем не менее основной состав выглядит так:

Вода: варьируется от 75% до 90% в зависимости от типа фруктов.

Углеводы: от 0,5% до 20%, также в зависимости от типа фруктов. Основными из них будут глюкоза и фруктоза. Оба являются моносахаридами, которые быстро всасываются и дают энергию. Основное отличие заключается в том, что глюкоза нуждается в инсулине для абсорбции, а фруктоза – нет.

Другие питательные вещества, такие как белок, минералы, витамины и клетчатка. Их гораздо меньше, но они не менее важны.

Фрукты и диабет

Диетолог Хулио Басулто разъясняет, что фрукты могут (и в некоторых случаях должны) быть частью рациона людей с диабетом. Этот факт подтверждается различными исследованиями. Например, согласно информации, опубликованной в "Nutrition Journal", сказано, что высокое потребление фруктов не оказывает негативного влияния на контроль гликемии. Кроме того, Министерство здравоохранения Испании и практическое руководство по диабету 1 типа категорически отвергают теории и мистификации, в которых говорится, что фруктозы следует избегать в случае диабета.

Фактически, по информации диетолога и некоторых других ученых, есть свидетельства того, что люди с диабетом не едят достаточно фруктов. Из всех этих данных можно сделать только один возможный вывод: фрукты и диабет не являются несовместимыми, а как раз наоборот. Однако, несмотря на это, именно врач должен подсказать, как их вводить в свой рацион.

Фруктовый сок и диабет

При употреблении фруктового сока также возникают сомнения и опасения относительно его воздействия на уровень глюкозы. Это, безусловно, происходит из-за незнания, а также большого количества продуктов, которые существуют на рынке с этим наименованием.

Прежде всего следует различать натуральные соки и те, которые обрабатываются и производятся из фруктов, но представлены в продуктовых магазинах. Существуют научные доказательства того, что выжатый фруктовый сок не имеет высокого гликемического индекса и, следовательно, мало влияет на контроль уровня глюкозы.

Однако другая ситуация происходит с сахаросодержащими напитками, полученными из фруктов. Главная рекомендация Американской ассоциации диабета состоит в том, чтобы их избегать. В этот тип напитков во время производства добавляется сахар в дополнение к тому, который у них уже имеются.

Таким образом, в случае употребления фруктового сока, необходимо убедиться, что он действительно натурален – получен непосредственно из фруктов и без какой-либо обработки. С другой стороны, клетчатка и антиоксиданты, содержащиеся в мякоти, могут быть потеряны во время его приготовления, поэтому всегда лучше есть фрукты целыми.

Обезвоженные фрукты и диабет

Обезвоженные фрукты Getty

Если включать сухофрукты в свой рацион, необходимо убедиться, что в них не добавлен сахар. Финики, сушеный инжир, изюм или чернослив увеличивают долю питательных веществ, теряя воду, но это приводит к росту соотношения сахара.

Также они содержат большое количество антиоксидантов, витаминов и клетчатки. Кроме того, их компонентом является сорбитол, который нормализует реакцию на инсулин. Некоторые исследования даже утверждают, что обезвоженные фрукты помогают контролировать уровень глюкозы в крови.

В любом случае, если приходится выбирать между свежими или обезвоженными фруктами, лучше есть свежие. Но, как всегда, сперва нужно проконсультироваться с врачом о любых изменениях в рационе, чтобы скорректировать его в соответствии с потребностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, авокадо, черный хлеб, печень трески, капуста и ряд других продуктов улучшают работу сердечно-сосудистой системы и способствуют увеличению продолжительности жизни.