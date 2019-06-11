Фриттата с кабачками и сыром за 15 минут: изысканный летний рецепт из Италии

В начале лета как никогда актуален рецепт мятной фриттаты с кабачками и жирной крошкой сыра рикотта, — это изысканное итальянское блюдо можно приготовить всего за 15-25 минут времени.

Соответствующий рецепт Рейчел Родди представила на The Guardian.

Отмечается, что нужно взять 400 г кабачков, 6 больших яиц, 250 граммов сыра рикотта, горсть мяты, соль и перец, оливковое масло, - этого хватит для приготовления четырех порций.

Отмечается, что кабачки нужно порезать толщиной в 3 миллиметра, после чего обжарить их на антипригарной сковороде на оливковом масле с солью до золотистого цвета и дать им остыть.

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В миске нужно взбить яйца, рикотту (или другой похожий сорт сыра), соль и перец, добавить к ним кабачки и мяту, после чего перемешать.

В кастрюле на слабом огне нужно подогреть немного масла, после чего влить туда яичную смесь и проварить ее 15 минут, перемешивая вилкой, чтобы она готовилась равномерно.

Когда можно будет приподнять край и увидеть, что снизу фриттата уже золотистая, с помощью крышки или чего-то подобного ее надо перевернуть полностью и дать пару минут побыть на огне на другой стороне, после чего нарезать ее ломтиками и подавать с салатом из огурцов, помидоров, мяты и красного перца.

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