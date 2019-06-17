Фастфуд вызывает слабоумие. Что можно быстро, вкусно и полезно приготовить дома

Ученые доказали, что регулярное употребление фастфуда может повлечь за собой слабоумие (в связи с чем, в частности, можно научиться готовить домашнюю шаурму вместо покупной).

OBOZREVATEL.Smak собрал данные, которые помогут избежать проблем со здоровьем.

Отмечается, что на сегодняшний день человек потребляет в среднем на 650 ккал больше, чем 50 лет назад, при том, что количество упражнений у многих критически низкое.

Никогда не было секретом, что вредная и калорийная еда плохо влияет на здоровье, но теперь стало ясно, что влияние куда сильнее, - функции мозга могут снизиться до уровня слабоумия, также есть большой риск развития диабета второго типа.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, как быстро и просто приготовить диетические чипсы из фасоли.

Интересный момент в том, что если человек достиг зрелого возраста, то последствия употребления фастфуда будут уже практически необратимы, ввиду чего заниматься профилактикой нужно как можно раньше.

В частности, компания Amazon, например, выпустила в продажу специальные часы, которые бьют током при переедании.

Однако, многие все же предпочитают следовать более традиционным методам: правильно питаться и заниматься спортом.

Стоит заметить, что переход на полезное питание не только положительно влияет на организм, но и серьезно экономит средства, - недавно семья сэкономила таким образом целое состояние.

В целом же переход на правильное питание нужно осуществлять постепенно. Так, есть пять простых шагов, которые помогут держать вес в норме без диет и особых усилий.

Кроме того, можно воспользоваться рецептами блюд, которые шеф-повара разработали специально для борьбы с лишним весом без отказа от вкусной пищи, - в частности, они предложили диетические, потрясающие на вкус луковые вафли и куриный шашлык.

Если же после перехода на чуть более здоровую пищу, удастся почувствовать себя лучше, рекомендуют попробовать чистое питание, — это не диета, а образ жизни, направленный на поддержание здоровья и долголетие организма.

Как сообщал OBOZREVATEL.Smak, есть в заведениях общественного питания опасно не только из-за качества продуктов и калорийности блюд, но и санитарной обстановки в целом, - ранее в сети стало вирусным видео с работником ресторана, который делал в раковине на кухне мерзкие вещи.

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