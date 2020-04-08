Фасоль с белыми грибами – диетолог рекомендует

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По традиции рецепт комментирует диетолог.

ФАСОЛЬ ТУШЕНАЯ С ОВОЩАМИ

Ингредиенты

Фасоль - 1 стакан

Грибы белые - 300 г

Сметана - 200 г

Лук репчатый - 2 шт.

Мука - 2 ст. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Укроп - пучок

Соль - по вкусу

Чеснок - 3-4 зубчика

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

На ночь замачиваем фасоль в холодной воде. На следующий день промываем фасоль и отвариваем в подсоленной воде до готовности.

Белые грибы моем, чистим и отвариваем в подсоленной воде около 20 минут. Если вместо белых грибов вы будете использовать шампиньоны, этот этап приготовления можно пропустить, так как отваривать шампиньоны не нужно.

Ставим на плиту сковороду, наливаем немного растительного масла. Когда масло нагреется, отправляем на сковородку мелко нарезанный репчатый лук. Обжариваем его до мягкого состояния.

Отваренные грибы вынимаем из воды, отбрасываем на дуршлаг когда вода стечет, нарезаем крупным кубиком. Отправляем измельченные грибы в сковороду к луку. При постоянном помешивании жарим все до появления румяной корочки.

Теперь на сухой сковороде обжариваем муку. Когда мука немного изменит свой цвет, добавляем сметану, соль и черный молотый перец по вкусу. Все перемешиваем и прогреваем 3-4 минуты.

Как только сметана начнет закипать, снимаем соус с огня и переливаем сметанную массу в сковородку с фасолью.

Все как следует перемешиваем, уменьшаем огонь до минимума и тушим фасоль с грибами около 15 минут под закрытой крышкой. Чистим чеснок, пропускаем его через пресс и добавляем к фасоли. Добавляем мелко нарезанный свежий укроп. Выключаем плиту и даем нашему блюду настояться по крышкой около 20 минут.

Блюдо подаем к столу с зеленью и нарезкой из свежих овощей.

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Ольга Набока:

"Фасоль – отличный источник растительного белка, но не подходит для похудения. В процессе приготовления из растительных масел выбираем только оливковое.

Белые грибы – тоже отличный источник растительного белка, а вот шампиньоны отличаются по составу. Обычно у нас покупают шампиньоны, где на 100 грамм веса - 4-5 грамм белка. А белые грибы покупают обычно в сушеном виде, где на 100 грамм веса 25 грамм - это белок. Отличное блюдо, но если вы держите пост сметану нужно исключить из рецепта ".

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