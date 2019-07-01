Фаршированный перец: простой рецепт с секретом

Фаршированный рисом и мясом перец – это популярное национальное блюдо румынской кухни.

На родине это кушанье называется ardei umplut и в его приготовлении есть один маленький нюанс: в фарш перед тем, как начинять им перцы, добавляются мелко нарезанные свежие помидоры. Именно это делает начинку более сочной и ароматной.

Ингредиенты

Перец болгарский – 10-15 штук в зависимости от размера

Фарш мясной – 600 граммов

Морковь (крупная) – 1 шт

Лук репчатый – 2 шт

Рис – 3/4 стакана

Томатная паста – 3 столовые ложки

Помидоры (средние) – 2 штуки

Масло растительное

Соль

Перец черный (молотый, горошком)

Зелень

Лист лавровый

Приготовление

Перцы моем, аккуратно по кругу вырезаем плодоножку и вытряхиваем семена. Морковь трем на крупной терке, нарезаем мелко лук и обжариваем овощи на растительном масле.

Рис промываем и сливаем воду.

Делаем начинку: к мясному фаршу добавляем обжаренные морковь с луком, рис и мелко нарезанные помидоры.

Солим, перчим, тщательно перемешиваем и начиняем перцы.

На дно широкой кастрюли наливаем немного растительного масла, кладем несколько горошин черного перца и лавровый лист. Кастрюлю наполняем фаршированными перцами. Заливаем горячей водой, и ставим на огонь

Когда вода закипит, добавляем томатную пасту.

Закрываем крышкой и тушим на медленном огне 50-60 минут. После того, как блюдо готово, даем настояться в подливе еще минимум час. После этого можно подавать на стол украсив любимой зеленью.

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