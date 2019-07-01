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Фаршированный перец: простой рецепт с секретом

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Фаршированный рисом и мясом перец – это популярное национальное блюдо румынской кухни.

На родине это кушанье называется ardei umplut и в его приготовлении есть один маленький нюанс: в фарш перед тем, как начинять им перцы, добавляются мелко нарезанные свежие помидоры. Именно это делает начинку более сочной и ароматной.

Ингредиенты

  • Перец болгарский – 10-15 штук в зависимости от размера

  • Фарш мясной – 600 граммов

  • Морковь (крупная) – 1 шт

  • Лук репчатый – 2 шт

  • Рис – 3/4 стакана

  • Томатная паста – 3 столовые ложки

  • Помидоры (средние) – 2 штуки

  • Масло растительное

  • Соль

  • Перец черный (молотый, горошком)

  • Зелень

  • Лист лавровый

Приготовление

Перцы моем, аккуратно по кругу вырезаем плодоножку и вытряхиваем семена. Морковь трем на крупной терке, нарезаем мелко лук и обжариваем овощи на растительном масле.

Рис промываем и сливаем воду.

Делаем начинку: к мясному фаршу добавляем обжаренные морковь с луком, рис и мелко нарезанные помидоры.

Фаршированный перец: простой рецепт с секретом

Солим, перчим, тщательно перемешиваем и начиняем перцы.

На дно широкой кастрюли наливаем немного растительного масла, кладем несколько горошин черного перца и лавровый лист. Кастрюлю наполняем фаршированными перцами. Заливаем горячей водой, и ставим на огонь

Когда вода закипит, добавляем томатную пасту.

Закрываем крышкой и тушим на медленном огне 50-60 минут. После того, как блюдо готово, даем настояться в подливе еще минимум час. После этого можно подавать на стол украсив любимой зеленью.

Фаршированный перец: простой рецепт с секретом

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