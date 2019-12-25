Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Кулинарные новости

Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
Кулинарный эксперт Все статьи автора

Фаршированная курица с кукурузой и курагой

1.2т
Читать материал на украинском

Фаршированная курица в духовке – простой и очень доступный вариант для праздничного стола. Вариантов для начинки может быть множество, а процесс приготовления не займет много времени. Главное следить за птицей, когда она будет запекаться в духовке. Хочу предложить вам свой рецепт фаршированной курицы - он очень простой и понятный. В качестве начинки я использовал сладкую замороженную кукурузу, курагу, шампиньоны и ароматный тимьян. Вроде бы и рецепт традиционный, но звучит совершенно по-новому.

Фаршированная курица с кукурузой и курагой

Как приготовить фаршированную курицу

Фаршированная курица с кукурузой: пошаговый рецепт

Количество порций 4-6

Время подготовки 10 минут

Время приготовления 60-70 минут

1 шт. Курица (около 1,5 кг)

200 г кукуруза замороженная

100 г шампиньоны

3 ст. л. подсолнечное масло

50 г курага

3 веточки тимьян

по вкусу соль и перец

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте начинку для курицы. Шампиньоны (100 г) и курагу (50 г) нарежьте кубиками небольшого размера. В зависимости от размеров курицы, вам может понадобиться большее или меньшее количество начинки.

Новости
Блюдо, от которого не откажутся даже дети

В небольшой миске соедините порезанные грибы, курагу и замороженную кукурузу (200 г). С трех веточек тимьяна сорвите листья и добавьте в миску с начинкой. Добавьте 2 щепотки соли, 2 ст. л. подсолнечного масла и черный молотый перец по вкусу.

Курицу натрите солью, молотым черным перцем, а затем подсолнечным маслом (1 ст. л.) внутри и снаружи. Заполните курицу начинкой и скрепите кожу зубочистками. Выложите курицу на противень или в форму для запекания и отправьте в разогретую духовку приблизительно на 60 минут. В зависимости от размера курицы и параметров вашей духовки вам может понадобиться немного больше или меньше времени. Во время приготовления можете периодически доставать курицу из духовки и поливать образовавшимся соком. Подавайте курицу на стол горячей.

Готовить – это просто!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Евгений Клопотенко Евгений Клопотенко
Тег
рецепт
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
если магазинный качек-акселерат ,то гадость.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0