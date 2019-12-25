Фаршированная курица в духовке – простой и очень доступный вариант для праздничного стола. Вариантов для начинки может быть множество, а процесс приготовления не займет много времени. Главное следить за птицей, когда она будет запекаться в духовке. Хочу предложить вам свой рецепт фаршированной курицы - он очень простой и понятный. В качестве начинки я использовал сладкую замороженную кукурузу, курагу, шампиньоны и ароматный тимьян. Вроде бы и рецепт традиционный, но звучит совершенно по-новому.

Как приготовить фаршированную курицу

Фаршированная курица с кукурузой: пошаговый рецепт

Количество порций 4-6

Время подготовки 10 минут

Время приготовления 60-70 минут

1 шт. Курица (около 1,5 кг)

200 г кукуруза замороженная

100 г шампиньоны

3 ст. л. подсолнечное масло

50 г курага

3 веточки тимьян

по вкусу соль и перец

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте начинку для курицы. Шампиньоны (100 г) и курагу (50 г) нарежьте кубиками небольшого размера. В зависимости от размеров курицы, вам может понадобиться большее или меньшее количество начинки.

В небольшой миске соедините порезанные грибы, курагу и замороженную кукурузу (200 г). С трех веточек тимьяна сорвите листья и добавьте в миску с начинкой. Добавьте 2 щепотки соли, 2 ст. л. подсолнечного масла и черный молотый перец по вкусу.

Курицу натрите солью, молотым черным перцем, а затем подсолнечным маслом (1 ст. л.) внутри и снаружи. Заполните курицу начинкой и скрепите кожу зубочистками. Выложите курицу на противень или в форму для запекания и отправьте в разогретую духовку приблизительно на 60 минут. В зависимости от размера курицы и параметров вашей духовки вам может понадобиться немного больше или меньше времени. Во время приготовления можете периодически доставать курицу из духовки и поливать образовавшимся соком. Подавайте курицу на стол горячей.

Готовить – это просто!

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