Евгению Кошевому подарили очень вредную еду: видео

Комик, шоумен и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой отпраздновал свой день рождения. В видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в Instagram, сразу же бросается в глаза огромный букет. Не из цветов, как многие могли сразу подумать, а из еды и напитков. Если хорошо присмотреться, то можно увидеть колбасу, хлебобулочные изделия, бутылки Coca-Cola и что-то отдаленно напоминающее алкоголь.

Очевидно кто-то так сильно пытался сделать Евгению приятное, что даже не удосужился подумать, как следует о вреде такого подарка. Стоит ли упоминать о том, что многие врачи уже давно считают колбасу чуть ли не самым опасным продуктом для человека? Ведь далеко не все современные колбасные изделия состоят целиком из мяса. Не один из ингредиентов колбасы нельзя считать натуральным, поскольку все они проходят химическую обработку. Максимально допустимая доза употребления колбасы в день до 50 грамм.

А что можно сказать о хлебе, об одном из самых калорийных продуктов? Хлеб, на самом деле не так опасен, как может показаться на первый взгляд. Но не стоит недооценивать вещества, из которых он готовится. К примеру, красители, которые так заманчиво выглядят на наших любимых тортах, пирожных и прочих изделиях из хлеба. А ведь большинство красителей создается химическим путем. Обычно многие врачи и диетологи рекомендуют лишь понизить количество употребления хлеба по причине того, что в нем слишком мало витаминов, а дрожжи, которые входят в его состав могут привести к недостатку кальция в организме.

О Coca-Cola вы и сами всё знаете. Она годится, пожалуй, только для уборки в доме. Ну а алкоголь, как известно, в больших количествах вреден не только для организма, но и для жизни человека в целом.

Поэтому к выбору подарка для близкого человека нужно относиться весьма серьезно. Говорят, что самый лучший подарок, тот, который сделанный своими руками. А что может быть лучше, чем выпечка или десерт приготовленный самостоятельно по нашим рецептам?

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