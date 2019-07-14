Этот рецепт телятины по-итальянски вас удивит

Если вы хотите удивить своих близких необычным вкусным блюдом, стоит приготовить телятину по-итальянски, - нежное тушеное мясо идеально подойдет на ужин как взрослым, так и детям.
OBOZREVATEL.Smak предлагает подробный пошаговый рецепт приготовления этого блюда.
Отмечается, что нежная телятина готовится около двух часов, для нее нужно немного красного вина, овощей и различных специй, после чего ее можно будет подавать как целиком с косточкой, так и порезанной.
Готовая тушеная телятина по-итальянски, оссобуко, аппетитно смотрится на тарелке и придется по вкусу каждому домочадцу.
Полностью прочитать рецепт со списком ингредиентов и фото пошагового процесса приготовления можно по этой ссылке.
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