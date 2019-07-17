Этот рецепт квашеных баклажанов по-корейски приведет в восторг ваших близких

Какой заготовкой удивить всю семью? Конечно квашеными баклажанами по нашему рецепту.
Этот способ заквашивания очень простой, но баклажаны получаются особенно вкусными.
Их можно хранить в холодильнике или погребе. Закуска отлично сочетается с блюдами из картофеля или мясом.
Любители кисло-сладкого вкуса и чесночного аромата обязательно оценят этот деликатес.
Для начинки понадобится морковь, лук и болгарский перец, которые нужно нарезать или натереть на терке, а потом уложить в средину баклажанов.
Секрет вкусных баклажанов состоит в том, что перед закваской их следует слегка отварить.
О том, как приготовить сногсшибательные баклажаны, и каким рассолом их залить, детально описано в пошаговом рецепте с фото по этой ссылке: Рецепт квашеных баклажанов.
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