Это впечатляет: известный диджей похвастался едой, которую сам выращивает

Всемирно известный музыкант и миллионер Келвин Харрис рассказал, что в свободное время тайно увлекается выращиванием моркови, лука, арбузов и помидоров.

Таким образом он отдыхает после аншлаговых DJ-сетов.

Диджей в своем Инстраграм похвастался плодами, лично выращенными на своем огороде.

Поклонники были шокированы, ведь его амплуа крутого музыканта никак не сочетается с образом заядлого огородника.

Фотографии своих овощей ему пришлось опубликовать после того, как на днях его приятель Марк Ронсон проболтался о секретном хобби Харриса прессе.

"Я завидую морковке Келвина Харриса. У него есть сад, о котором он, очевидно, очень заботится", - пошутил Ронсон.

Диджей отметил, что выращивание растений помогает ему достичь умиротворения.

"Мне нравится баланс, который это дает, потому что с моей работой не всегда так просто, выступления в клубах и записи новых треков - это сумасшествие", - отметил он.

"Смотреть, как арбуз растет и принимает окончательну форму - это прекрасно. Это недооцененная вещь, это природа. А люди принимают это как должное. Выращивание растений занимает гораздо больше времени, чем написание песни, поэтому оно учит терпению", - добавил диджей.

Садоводство Харриса - это мир, абсолютно отличающийся от того, в котором он диджей мирового класса, продюсер, певец и автор песен.

Келвин Харрис

В настоящее время музыкант живет в Лас-Вегасе, США, где постоянно выступает.

Контракт Келвина, который он подписал до 2020 года, принесет ему около 1 миллиона фунтов.

В июле прошлого года Харрис возглавил список самых высокооплачиваемых диджеев по версии Forbes.

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