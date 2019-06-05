"Это отрава": Настя Каменских разозлила рекламой чипсов

Популярную украинскую певицу Настю Каменских подвергли критике в сети за рекламу чипсов. (Лучше готовьте свои чипсы! OBOZREVATEL.Smak рекомендует вкусные рецепты. Если немного, то не вредно!)

На своей странице в социальной сети Instagram артистка, которая является известной сторонницей здорового образа жизни, выложила фото с рекламой закуски.

"Будем радовать вас музыкальными вкусами Lay’s и, конечно же, приятными розыгрышами подарков в рамках #МузикаВКожнійПачці", - пишет Каменских.

Фолловеры звезды крайне негативно отреагировали на рекламу, призвав певицу самой стать потребителем такого продукта.

"Настенька, кушай сама свои чипсы. Там столько.... Это отрава. А ты ещё и рекламируешь эту гадость", - написала одна из подписчиц ее инстаграм-аккаунта.

Напомним, ранее мы рассказывали, как быстро и очень просто приготовить чипсы из тыквы, кокоса и даже мяса.

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