Есть мороженое и не толстеть: простые рецепты от диетолога

Летом многим хочется остудиться вкусным мороженным и не набрать при этом лишних килограммов.

Известный диетолог Альбина Комиссарова написала на своей странице в Instagram простые рецепты этого лакомства, которое не навредит фигуре.

"Лето в самом разгаре, а значит, так хочется чего-то вкусного, сладкого и холодного. Я предлагаю вам 3 рецепта мороженого, которое легко приготовить дома", – написала она.

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Банановое мороженное

Для приготовления понадобится два банана и немного лимонного сока.

Банановое мороженное 1000.menu

Способ приготовления

Бананы порезать и заморозить. После этого поместить в блендер, добавить лимонный сок и измельчить до состояния пюре. Переложить массу в контейнер и убрать в морозилку еще на час.

Ягодно-фруктовое мороженое

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 2 банана, 200 г замороженной клубники или других ягод, 200 мл йогурта без добавок.

Ягодно-фруктовое мороженое Едим дома

Способ приготовления

Банан порезать и заморозить. После поместить в чащу блендера, добавив клубнику и йогурт. Можно есть сразу или убрать в морозилку.

Шоколадно-творожное мороженое

Ингредиенты: 1 банан, 100 г пастообразного творога, 1/2 чайной ложки какао.

Способ приготовления

Банан порезать и заморозить, после чего высыпать его в чашу блендера. Сверху добавить творог и какао. Все это перемешать и убрать в холодильник на час.

Шоколадно-творожное мороженое eda.ru

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