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Есть мороженое и не толстеть: простые рецепты от диетолога

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Летом многим хочется остудиться вкусным мороженным и не набрать при этом лишних килограммов.

Известный диетолог Альбина Комиссарова написала на своей странице в Instagram простые рецепты этого лакомства, которое не навредит фигуре.

"Лето в самом разгаре, а значит, так хочется чего-то вкусного, сладкого и холодного. Я предлагаю вам 3 рецепта мороженого, которое легко приготовить дома", – написала она.

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Банановое мороженное

Для приготовления понадобится два банана и немного лимонного сока.

Банановое мороженное

Банановое мороженное

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Способ приготовления

Бананы порезать и заморозить. После этого поместить в блендер, добавить лимонный сок и измельчить до состояния пюре. Переложить массу в контейнер и убрать в морозилку еще на час.

Ягодно-фруктовое мороженое

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 2 банана, 200 г замороженной клубники или других ягод, 200 мл йогурта без добавок.

Ягодно-фруктовое мороженое

Ягодно-фруктовое мороженое

Едим дома

Способ приготовления

Банан порезать и заморозить. После поместить в чащу блендера, добавив клубнику и йогурт. Можно есть сразу или убрать в морозилку.

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Шоколадно-творожное мороженое

Ингредиенты: 1 банан, 100 г пастообразного творога, 1/2 чайной ложки какао.

Способ приготовления

Банан порезать и заморозить, после чего высыпать его в чашу блендера. Сверху добавить творог и какао. Все это перемешать и убрать в холодильник на час.

Шоколадно-творожное мороженое

Шоколадно-творожное мороженое

eda.ru

Сохраняйте себе рецепт! Лето в самом разгаре, а значит, так хочется чего-то вкусного, сладкого и холодного ❤️ Я предлагаю вам 3 рецепта мороженого, которое легко приготовить дома! ✅Мое любимое - банановое. 👉🏻2 банана 👉🏻немного лимонного сока И все? И все! Бананы порезать и заморозить. Поместить в вашу блендера замороженный банан, добавить лимонный сок и измельчить для состояния пюре, переложить массу в контейнер и убрать в морозилку ещё на час. Готово! ✅Ягодно-фруктовое мороженое 👉🏻2 банана 👉🏻200 г замороженной клубники или других ягод 👉🏻200 мл йогурта без добавок Банан порезать и заморозить. Поместить в чашу блендера замороженный банан, клубнику и йогурт. Готово! Можно есть сразу, а можно убрать в морозильную камеру. ✅Шоколадно-творожное мороженое 👉🏻1 банан 👉🏻100 г пастообразного творога 👉🏻1/2 ч.л.какао Банан порезать и заморозить. Поместить в чашу блендера замороженный банан, творог, какао, взбиваем и убираем в холодильник на час. Готово! ❤️А вы любите мороженое? Какое любимое? Мне нравится просто взбитый банан или пломбир без добавок.

Публикация от Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно известный диетолог Екатерина Медушкина рассказала, какие продукты нужно вычеркнуть из рациона для красивой фигуры, особенно, если женщине больше 35 лет.

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